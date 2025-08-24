news_header_top
Общество 24 августа 2025 13:34

Дамир Нургалиев: «Фестиваль «Соколка» – это целый культурный феномен»

Дамир Нургалиев: «Фестиваль «Соколка» – это целый культурный феномен»
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фестиваль «Соколка» в Татарстане – не просто культурное событие, а значимый инструмент сохранения исторической памяти и вовлечения молодежи в изучение прошлого. Такое мнение высказал член Штаба общественной поддержки Дамир Нургалиев.

«В таких фестивалях кроется мощный заряд энергии и вдохновения, который позволяет увидеть и почувствовать, как исторические события и эпохи оживают перед глазами. Мне, как представителю молодежи Татарстана, особенно важно, что фестиваль организован таким образом, чтобы каждый мог не только стать зрителем, но и активно участвовать, будь то в ремесленных мастерских, костюмированных лагерях или реконструкциях», – отметил он.

По словам Нургалиева, это создает особую атмосферу, где история оживает, а молодые люди получают новые возможности для самовыражения и приобщения к культуре.

«Уверен, что «Соколка» станет событием, которое оставит в памяти каждого незабываемые впечатления и привнесет в жизнь яркие моменты общения с прошлым», – заключил Дамир Нургалиев.

