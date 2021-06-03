Дамир Мухетдинов прокомментировал письмо Равиля Гайнутдина Президенту Татарстана

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов пояснил открытое письмо своего руководителя Равиля Гайнутдина Президенту Татарстана.

«Я не вижу формата натянутости отношений, если вы имеете в виду письмо Гайнутдина в адрес Президента республики. Подобные взаимоотношения всегда были и есть. Если человек желает блага для своего брата по вере, то он говорит ему в лицо, что и сделал Равиль Гайнутдин. Он сказал о тех ошибках, которые он ранее говорил напрямую и Камилю хазрату Самигуллину и другим участникам диалога, чтобы республика всегда процветала, и те проблемы, которые могут быть в обществе, как в прошлом: расстрелы мирных граждан, разгул экстремизма, терроризма под знаменами религии не были допустимы впредь», — сказал Дамир Мухетдинов в ходе встречи с журналистами, проходившей в Казанском федеральном университете.

«Равиль хазрат, как старший брат, напомнил Камилю хазрату, как правильно вести взаимодействие в вверенной ему богом республике и доверенной обществом и Президентом республики», — добавил Мухетдинов.

«Мы встречаемся. Также в предстоящем мероприятии будем спокойно общаться, молиться. У нас нет непримиримых вещей. Многие в своей семье постоянно ругаются, но это же не говорит о том, что что-то происходит на уровне судного дня. Это нормальные человеческие взаимоотношения, которые достигаются через компромисс, осмысление, покаяние и дальнейшее движение вперед», — сказал первый заместитель председателя ДУМ РФ.

