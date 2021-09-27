Дамир Исхаков: «Выбранный башкирами политический путь невыгоден им самим»

Дамир Исхаков

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Жириновский выглядит усталым»

Дамир Мавлявиевич, в этом году вы шли на выборы в Госдуму от “Российской партии свободы и справедливости”. Ваши дебаты с Владимиром Жириновским, показанные на федеральном канале, вызвали большой резонанс. Вы до этого были знакомы с ним?

Жириновского как политика знаю давно. Как-то мы даже встречались на конференции в Турции, сидели за соседними столами, видели друг друга. Но личного общения у нас не было. Но ранее мне приходилось реагировать на некоторые его высказывания. Например, когда он заявил, что татар надо выселить в Монголию, тогда я ему ответил в газете «Звезда Поволжья».

Выражение «отправить в Монголию» в татарском мире получило немного негативный оттенок. Однажды академик Абрар Каримуллин, после моей поездки в Монголию, тоже написал, мол, вот, и Дамир Исхаков надумал отправить татар в Монголию. Я ездил в эту страну в составе правительственной делегации устанавливать научные связи. Там было общество татарстанско-монгольской дружбы, первым председателем которого был их первый космонавт. Там в разговорах они в шутку сказали: “Если дела у вас там идут плохо, можете приехать к нам, у нас земли много, населения мало”. Когда я в Татарстане об этом рассказал, Абрар Каримуллин так написал.

«Жириновский в адрес татар очень негативно высказывался, поэтому мы ему ответили» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

А Жириновский в адрес татар очень негативно высказывался, поэтому мы ему ответили. “Татар и башкир выселю в Монголию, пусть они там умирают от голода и сифилиса” – даже вот такого плана высказывания у него были.

Почему во время дебатов решили напомнить ему эти слова?

Мое выступление было коротким. Нашей партии дали два выступления по три минуты. Лидер нашей партии Максим Шевченко мне посоветовал вторую часть выступления сделать на татарском языке. Я заранее обдумал подходящий момент. Жириновский и сам «подставился» с турецким языком (Жириновский, решив обратиться к татарским избирателям, перепутал татарский и турецкий языки – Ред.). В этом случае я, можно сказать, поймал двух зайцев.

У вас удачно получилось. Какое впечатление осталось от лидера ЛДПР?

Сразу видно, что человек очень уставший, изможденный. Ты попробуй 30 лет обманывать народ! Это же очень тяжелая работа. Каким бы крепким не было здоровье у человека, это бьет по психике. Думаю, в 90 процентов своих высказываний он и сам не верит. Еще ему придется ответить за все свои слова перед обществом, перед Богом. Он теперь это тоже понимает. Хотя и старается держаться молодцом, видно – дряхлый старик.

Долго он еще останется во главе партии, как считаете?

Я думаю, что он собирается уйти с поста, возможно, ему уже сказали уйти. Это произойдет скоро.

«Нам не стоит бездействовать, ссылаясь на решения министра образования»

Сами собираетесь продолжить политическую карьеру?

В своей партии я должен буду отвечать за вопросы национального образования и федерализма. Думаю в первую очередь заниматься национальным образованием. В этой сфере есть очень сложные моменты.

Можете перечислить?

Считаю, что ликвидация национального образования – шаг глупый и необдуманнный. Сейчас татарскую литературу преподают только до 9 класса. Это делается лишь по отдельному указу Министерства образования, а не на основе закона, так устроен ФГОС. Но подумайте, если ты изучаешь татарскую литературу только до 9 класса, значит, после 11 класса ты не можешь идти на педагога в данном направлении. Потому что по этому предмету у тебя нет среднего образования. Те, кто ввел такие правила, решили, что в дальнейшем татарской школы не будет, надо ликвидировать. Вот это надо исправить.

Второе. Почему единый государственный экзамен у нас только на русском языке? У нас ведь пока есть татарские школы, они должны на одном уровне конкурировать с русскими школами. Я сам тоже окончил татарскую школу. Человек, окончивший татарскую школу, за два года догоняет по уровню русского языка. ЕГЭ надо сдавать на национальных языках. В Татарстане много противников ЕГЭ в целом. Я за сохранение этого экзамена, но с внесением таких изменений. Для этого нам самим тоже надо стараться, а не сидеть сложа руки, ссылаясь на то, что министерство образования так решило.

«Считаю, что ликвидация национального образования – шаг глупый и необдуманнный» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Третье – почему в школах перестали преподавать национальную историю? У нас имеются учебники для каждого класса. Сейчас изучение истории национальностей сведено к минимуму, получается, мы должны ее изучать лишь в рамках истории России. Но в учебниках история России начинается с истории русского народа – викингов, славян, и только когда попадаемся на их поле зрения – появляемся мы. А что, до этого нас не было? Почему мы должны таким образом изучать свою историю? Наши предки организовались намного раньше их, образовали свои государства. В школах национальная история должна быть, думаю, объемы преподавания можно будет согласовать.

Споры возникли и вокруг таких событий, как взятие Казани, Куликовская битва. У татар к данной истории может быть свой взгляд, надо показывать позиции двух сторон. В 1993 году я в городе Мэдисон в США увидел такую ситуацию. Белые праздновали открытие Колумбом Америки. А индейцы считают этот день началом их трагедии, поэтому они выступили против белых. Поскольку в Америке демократическое общество, там можно высказывать обе позиции. Мы тоже детям должны объяснять, как было. Пусть не привыкают верить лишь в спущенное “сверху” версию, пусть учатся сами думать и иметь свое мнение.

Как вы считаете, учителя тоже ответственны за это?

Учителя не виноваты. Наша история исключена из-за государственной политики. Некоторые моменты можно дать и в виде краеведческого урока. Я сам после университета три года преподавал в школе. Там у нас было краеведение, а сейчас по этому предмету нет даже учебников.

Набор учеников по принципу микрорайона тоже нам не на руку, потому что в школу попадают дети разных национальностей. Невозможно сформировать чисто татарские школы. Один только пример: 15-я татарская гимназия у меня на глазах постепенно стала многонациональной школой. По закону все правильно, ничего не поделаешь.

Мы надеялись на полилингвальные школы «Адымнар», что они будут воспитывать новое поколение татар. В итоге они тоже потихоньку превращаются в школы гламурных мам...

Я сразу пессемимстически отнесся в проекту «Адымнар». Заранее было ясно, что этим закончится. По закону школа должна принимать всех по микрорайону. Ты никак не можешь комплектовать классы исключительно из татарских детей. И как сделать так, чтобы там все языки шли на одном уровне? Это очень большая проблема. Не могу сказать, что это научно хорошо проработано. Детям тяжело глубоко изучить три языка. У меня сын учился в татарско-турецком лицее, они на одинаковом уровне изучали татарский, турецкий, английский языки. Приходится стараться, тем более, в юном возрасте языки даются легче. Но обучение языкам должно начинаться еще с детского сада, в школу ребенка надо отправить уже подготовленного.

«Обучение языкам должно начинаться еще с детского сада, в школу ребенка надо отправить уже подготовленного» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Если наша численность будет больше, сможем больше требовать»

В октябре пройдет Всероссийская перепись населения. Как вы считаете, на каком уровне ведется подготовка к переписи в Татарстане?

Мой «друг» Валерий Тишков (научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН – Ред.) говорит: «Перепись – для государства». Но надо понимать: мы в переписи преследуем свои интересы. В зависимости от нашей численности, будут выделяться положенные нам средства и ресурсы. Издание учебников, строительство школ, театров и так далее. Если численность наша меньше, и сумма получается меньше. Российский бюджет не безграничный. Большая численность татар нам выгодно, мы сможем больше требовать. Пока мы вторые по численности в стране. Мы можем говорить: «Нас здесь много и мы сильные, потому что мы здесь издавна были в отношениях с русскими, у нас есть свое историческое место». Это повышает наш статус. Поэтому во время переписи каждый должен крепко подумать. Мне кажется, даже те, кто в межнациональном браке, должны записаться татарами, взять сторону этой позиции.

Потом, в переписной анкете есть вопрос о родном языке. Человек думает: если я использую в жизни только русский, значит мой родной язык русский. У нас есть один миллион русскоязычных татар. Но родной язык – это не просто твой язык, это язык твоей нации! Это формировавшийся веками национальный язык. Если ты сегодня не владеешь им хорошо, в дальнейшем можешь его изучить. Евреи практически забыли свой язык, но вернули его, выучили. Возродили иврит. Сегодня не знаешь языка – но завтра будешь знать. Мы тоже, учитывая это, должны указать татарский язык как родной язык. Тем самым ты оказываешь подержку языку своей нации.

Какими будут результаты переписи, у вас есть прогнозы?

Численность татар особо не увеличится, возможно, немного сократится. В предыдущей переписи нас было 5,3 миллиона. Сейчас миграции со стороны практически нет, рождаемость низкая, из-за коронавируса увеличилась смертность. По сравнению с 2005 годом, в 2010-м нас стало меньше на 200 тысяч, это у нас забрали татар, проживающих в Башкортостане. Их цель – повторить такой же трюк и в этом году.

«Мы можем говорить: «Нас здесь много и мы сильные, потому что мы здесь издавна были в отношениях с русскими, у нас есть свое историческое место» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Башкиры не могут похвастаться большой численностью»

В чем вы видите причину столь агрессивной активности башкирских политиков перед переписью?

У них идет негативная тенденция по демографии, у них дела сейчас хуже, чем у нас. Особо большой численностью башкир внутри своей республики они похвастаться не могут. Башкир, говорящих на башкирском языке, сейчас, пожалуй, не больше 15 процентов. А декларируемые ими 24 процента получаются только с учетом татароязычных башкир. Это их беспокоит, потому что численность маленькая. Возникает вопрос: «А на самом ли деле эта республика принадлежит башкирскому народу?». В реальности татар там больше.

Кроме того, из районов с истконно башкирским населением идет большая миграция. Там сильная безработица и оттуда люди уезжают в Челябинск, Магнитогорск. Много их приезжает учиться в наши края. Они могут записаться и по месту учебы или работы. Поэтому политологи Башкортстана решили татароязычные группы на западе записать башкирами и учинили большую кампанию.

Говорят, они вас очень не любят...

Мы с историком Ильнаром Гарифуллиным все время ставили их на место, конечно такое не нравится. Мы научно доказывали свои слова, разрушили их научную позицию. Теперь в их арсенале осталась лишь пропаганда. Разными пропагандистскими способами они стараются увеличить численность башкир.

Территорию Башкортостана разделили на племена, так делать правильно?

Из почти сорока названных ими племен 80 процентов – татарские племена. Они существовали и в период Золотой Орды, есть и у казахов, ногайцев. Поэтому нельзя их называть только башкирскими. Так как мы народ, создавший государство, у нас племена исчезли. А башкиры сейчас таким путем пытаются объединить все население республики. На западе Башкортостана издавна было много смешанных браков, и сейчас их не меньше 40 процентов. Поэтому там не разберешь, кто есть кто. В одной и той же семье один – татарин, другой – башкир. Кто-то записался башкиром, чтобы легче было поступить в вуз.

Такое ощущение, что и процесс обрусения у башкир тоже идет быстрее. Почему, интересно?

Есть такое явление. Во-первых, их численность меньше. Кроме того, башкиры не сумели создать эффективную школьную систему. Наша школьная система была эффективнее. Когда башкиры массово стали переселяться в города, процесс обрусения усилился. Раньше они преимущественно жили в деревнях, только в последние 30 лет стали массово перебираться в город.

Есть и адекватные люди, например, заместитель руководителя башкортостанского ИЯЛИ Тимур Мухтаров призвал осознать, что противостояние башкир и татар к хорошему не приведет. «Если силы будем отдавать на борьбу с татарами, мы не построим свою систему образования, отстанем, двинемся в сторону исчезновения». Поэтому академические ученые особо не участвовали в этом конфликте. Все это дело рук некой группы политологов, их всех мы знаем. Их идеология – башкиризация. Думаю, руководитель республики у них тоже поддерживает это, они действуют вместе в одном направлении.

«Противостояние башкир и татар к хорошему не приведет» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Но такой путь невыгоден башкирам. В данной ситуации они смогут извлечь лишь какую-то незначительную выгоду. Представьте, если пройдут нормальные выборы, кто оттуда пройдет в парламент? В республике татар не меньше 30 процентов. Если взять русских и татар вместе, то башкир останется совсем мало, и они могут полностью потерять власть. Они не думают о будущем, считают, что все останется так, как сейчас. А мир меняется. Нам надо уже сейчас думать о том, чтобы в нужное время свои интересы вывести на первый план.

Справка: Дамир Исхаков (Дамир Мавлявиевич Исхаков, 3 января, 1952 (69 лет), Шемордан, Чурилинский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — этнолог, доктор исторических наук (2000), лауреат государственной премии РТ (2003).

В 1974-1977 годах – учитель школы в селе Икшурма Сабинского района. С 1981 года – струдник ИЯЛИ (в 1987-1993 годах – заведующий отделом энографии), в 1997-2017 годах – сотрудник института истории АН РТ, с 2002 года его старший научный сотрудник. Руководитель центра этнополитического мониторинга при Институте истории АН РТ (2003-2009).

С 2017 года – главный редактор печатного органа движения татарских краеведов - журнала “Туган җир”.

Автор: Лилия Загидуллина, www.intertat.tatar, перевод