Дамир Исхаков: «Резолюция на съезде должна быть максимально мирной»

Несмотря на то что VIII Съезд Всемирного конгресса татар проходит в специфических условиях, его участникам необходимо не устраивать политические разборки, а больше внимания обращать на национальное самосознание. Таким мнением с «Татар-информом» поделился ученый, лауреат Государственной премии Татарстана в области науки и техники Дамир Исхаков.

«На этом конгрессе меньше надо затрагивать политические проблемы, а больше заниматься культурой, самосознанием. На это и нацелены основные секции, которые определены и будут проходить 1 августа», — поделился он.

Еще одним важным событием, по мнению собеседника агентства, станут изменения в уставе ВКТ. «Предполагается произвести определенные изменения в уставе и, может быть, укрепить единство региональных автономий конгресса татар, в том числе привнести уставные изменения по этому поводу. Есть разные предложения по резолюции, и ее проект будет вынесен на съезд. Я считаю, что наша резолюция должна быть максимально мирной, нацеленной на решение культурных проблем, прежде всего на сохранение этнической идентичности, и не должна влезать во всякие политические разборки. Как выразился Равиль Гайнутдин, все мы должны выступать за мир», — подчеркнул член национального совета «Милли шура».

По словам Исхакова, каждый съезд ВКТ нацелен на свою определенную задачу. «Основная же задача — это дальнейшая консолидация татар вокруг Татарстана. Эта задача никуда не ушла. У нас очень большая диаспора, поэтому консолидация для нас всегда будет важной», — отметил Дамир Исхаков.