Дамир Фаттахов: «Высокая вовлеченность бугульминцев в выборы закономерна»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Бугульминском районе голосование на выборах депутатов Государственной Думы проходит организованно. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре выборов сообщил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

В районе работают 77 участковых избирательных комиссий: 48 – в Бугульме, в том числе два временных участка в ЦРБ и СИЗО, и 29 – в сельских поселениях. В работе комиссий задействованы 645 человек с правом решающего голоса. Всего в районе зарегистрировано более 74 тыс. избирателей, для 908 молодых бугульминцев нынешние выборы стали первыми в жизни.

За ходом голосования на всех участках ведется наблюдение. В Бугульме и Карабаше организовано непрерывное видеонаблюдение. Отдельное внимание уделяется возможности проголосовать пожилым и маломобильным жителям. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

Кадр презентации к докладу Дамира Фаттахова

Фаттахов отметил высокую вовлеченность жителей района в избирательный процесс. По его словам, это уже вторые выборы, которые проходят во время его работы на посту главы района, и оба раза он отмечал активность бугульминцев.

«Для меня это не выглядит чем-то случайным. Мы вообще видим очень высокий запрос жителей на участие в жизни города и района, на прямой диалог с властью. Мы видим это каждый день – по количеству вопросов и обращений, по комментариям в социальных сетях, по обратной связи на встречах, по предложениям, которые получаем от людей», – сказал глава района.

Он подчеркнул, что открытость органов власти напрямую влияет на активность жителей. По словам Фаттахова, чем больше возможностей создается для конструктивного диалога, тем больше обратной связи поступает от бугульминцев.

«Люди понимают, что могут задать вопрос, высказать позицию, предложить решение и получить ответ. И постепенно такая вовлеченность становится нормальной частью жизни района», – отметил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Глава района добавил, что гражданская активность проявляется не только во время выборов, но и в обсуждении городских проектов, общественных инициативах, встречах с жителями и работе площадок обратной связи.

«Выборы – еще одна форма такой гражданской активности. Поэтому высокая вовлеченность бугульминцев в эти дни для меня вполне закономерна. Людям небезразлично, что происходит с их городом, республикой и страной», – сказал Фаттахов.

В этом году в районе также постарались наполнить дни голосования различными мероприятиями. Второй год подряд к этому присоединился местный бизнес. Кафе, рестораны, магазины, спортивные и городские проекты предлагают жителям специальные условия и скидки. По словам главы района, после хорошего отклика в прошлом году многие предприниматели сами выступили с инициативой продолжить акцию.

Накануне на Центральной площади Бугульмы прошла первая осенняя сельскохозяйственная и ремесленная ярмарка. В ней приняли участие местные фермеры и производители.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще одним направлением стали профилактические мероприятия. На 26 избирательных участках работали «Точки здоровья», где жители могли бесплатно пройти вакцинацию против гриппа.

Фаттахов также рассказал о жителях района, которые пришли на выборы в разные периоды своей жизни. Так, 104-летние Варвара Павловна Павлова и Иван Емельянович Вавилов приняли участие в голосовании на дому. Возможность проголосовать им предоставили организаторы избирательного процесса.

Молодожены Александр и Екатерина Левагины пришли на избирательный участок сразу после регистрации брака.

Кадр презентации к докладу Дамира Фаттахова

«Наверное, именно из таких историй и складывается общее ощущение этих дней», – отметил глава Бугульминского района.

По словам Фаттахова, для муниципалитета важно, чтобы жители чувствовали себя участниками жизни своей территории и понимали, что их позиция имеет значение.

«А наша задача – этот диалог поддерживать: оставаться открытыми, слышать людей и подтверждать доверие конкретной ежедневной работой», – заключил он.