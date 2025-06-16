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Общество 16 июня 2025 14:23

Дамир Фаттахов встретился с чемпионом Европы Сеником Варданяном

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Дамир Фаттахов встретился с чемпионом Европы Сеником Варданяном

И. о. руководителя исполнительного комитета Бугульминского района Татарстана Дамир Фаттахов встретился в здании мэрии с победителем первенства Европы по спортивной борьбе Сеником Варданяном.

Семнадцатилетний спортсмен завоевал золотую медаль на первенстве Европы среди кадетов до 18 лет в категории до 80 кг. Турнир проходил в столице Северной Македонии – городе Скопье.

Сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете – в том числе благодаря успешному выступлению борцов из Татарстана.

Дамир Фаттахов поздравил юного чемпиона с выдающимся результатом и пожелал дальнейших побед. Он особо отметил, как отрадно, что одним из двух представителей Татарстана, принесших победу стране, стал спортсмен из Бугульмы.

Также и. о. руководителя поблагодарил тренера Руслана Бадыкова, под руководством которого Сеник Варданян тренируется в училище олимпийского резерва в Казани.

«Мы обязательно будем и дальше поддерживать эту связь, чтобы пример таких талантливых спортсменов мотивировал как можно больше детей заниматься спортом, стремиться к успехам и мечтать масштабно», – подчеркнул Дамир Фаттахов.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

#Дамир Фаттахов #Бугульминский район
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