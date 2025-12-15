Дамир Фаттахов встретился с бойцами СВО из Бугульмы

Участники специальной военной операции из Бугульмы вернулись домой на двухнедельный отпуск и встретились с мэром города Дамиром Фаттаховым. Градоначальник лично поблагодарил военнослужащих за службу:

«От имени всех бугульминцев хочу искренне поблагодарить вас за то, что сегодня защищаете интересы нашей страны», – обратился Фаттахов.

Во время встречи мэр рассказал о положительных изменениях в городе и районе, обсудил вопросы обслуживания общественного транспорта, содержания дорог, предстоящей расчистки снега и работы управляющих компаний. Особое внимание уделили поддержке семей военнослужащих и доставке гуманитарной помощи.

Бойцы поделились впечатлениями о службе и условиях на передовой, а также озвучили личные просьбы.

«Желаю вам вернуться домой живыми и здоровыми, берегите себя. Всесторонняя поддержка семей участников СВО для нас наиважнейшая задача», – подчеркнул Фаттахов.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.