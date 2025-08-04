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Общество 4 августа 2025 10:57

Дамир Фаттахов возглавил рейтинг активности глав районов Татарстана в телеграме за июль

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Телеграм-канал «Еду в Татарстан | Статистика»

Первое место в июльском рейтинге активности личных телеграм-каналов глав муниципалитетов Татарстана занял глава Бугульминского района Дамир Фаттахов. Его активность оценили в 3044,93 балла. Рейтинг подготовлен телеграм-каналом «Еду в Татарстан | Статистика».

На втором месте расположился глава Лениногорского района Марат Гирфанов, на третьем – глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

В пятерку лучших также вошли глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

#рейтинг глав регионов #Дамир Фаттахов #Бугульминский район
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