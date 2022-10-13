Дамир Фаттахов в скором времени возглавит Движение детей и молодежи

Главой Общественно-государственного движения детей и молодежи в скором времени станет заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на всероссийском совещании на всероссийском совещании руководителей региональных ведомств, отвечающих за образование и молодежную политику.

«Здесь у нас присутствует Дамир Ильдусович Фаттахов, который фактически в ближайшее время будет являться исполнительным директором, возглавит Российское движение детей и молодежи», — приводит ТАСС слова министра.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральный закон «О Российском движении детей и молодежи» и дал ряд связанных с этой структурой поручений. В частности, Администрация Президента должна обеспечить введение государственной должности председателя правления движения.

Весной текущего года бывший министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов стал сопредседателем Российского движения школьников. Сообщения о вероятном назначении его на новый пост появились еще до этого.