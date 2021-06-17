Дамир Фаттахов стал выпускником программы развития кадрового управленческого резерва

Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов стал выпускником программы развития кадрового резерва «Высшая школа госуправления». С выпускниками в режиме онлайн встретился сегодня Президент РФ Владимир Путин.

«Я рассчитываю на вас не просто как на свой кадровый резерв, а как на новое поколение профессионалов, востребованных в нужных России отраслях производства. Уверен, что так оно и будет», — отметил глава государства во время встречи.

Резервисты изучали лучшие отечественные и зарубежные практики и напрямую общались с самыми опытными и эффективными управленцами, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что после окончания программы выпускники распространят приобретенные навыки, управленческие практики в тех структурах и ведомствах, где работают, и тем самым повысят их эффективность.

Фаттахов отметил, что обучение стало для него новым этапом жизни. За время программы он познакомился с большим количеством ярких и самодостаточных людей, которые не просто делятся знаниями, но и вдохновляют.

«Профессионалы с серьезным опытом, которые искренне уверены, что могут изменить к лучшему жизнь городов, регионов и страны в целом. Все разные, из разных регионов и сфер, но объединены одним: желанием и возможностью принести пользу нашему обществу, сделать так, чтобы люди чувствовали себя счастливыми в нашей стране», — рассказал глава татарстанского министерства.

Программа стартовала в 2017 году и с самого начала стала площадкой, которая объединяет талантливых и перспективных управленцев из разных отраслей и регионов РФ. Обучение за период действия программы уже прошли более 300 человек. По итогам обучения пятеро из них были назначены федеральными министрами, другие – градоначальниками, топ-менеджерами крупных компаний, а 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России.