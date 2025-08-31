Дамир Фаттахов спел песню «Уфтанма» вместе с Элвином Греем

Большой концерт, приуроченный ко Дню республики, города и нефтяника, состоялся вчера Бугульме на стадионе «Энергетик». На праздник собралось более 26 тысяч жителей. Особенным моментом вечера стало совместное выступление руководителя исполкома района Дамира Фаттахова и народного артиста Башкортостана, заслуженного артиста Татарстана Элвина Грея (Радика Юльякшина). Фаттахов поделился видео в своем Телеграм-канале.

Под аплодисменты публики они исполнили песню «Уфтанма» («Не печалься»).

Перед выходом на сцену Элвин Грей поблагодарил мэрию за организацию праздника и подчеркнул, что лично поддерживает Фаттахова на его посту. Артист отметил рекордное число зрителей и предложил, чтобы глава района присоединился к нему на сцене.

Обратившись к зрителям, певец подчеркнул, что Фаттахов сам является творческим человеком, и под бурные аплодисменты горожан пригласил его исполнить песню.