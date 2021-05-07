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Ру Тат
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7 мая 2021  15:30
Арсений Каримов

Дамир Фаттахов присоединился к всероссийской акции «Красная гвоздика»

Дамир Фаттахов присоединился к всероссийской акции «Красная гвоздика»
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К ежегодной всероссийской акции «Красная гвоздика» присоединился министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он купил маленькое изображение цветка и прикрепил его рядом с георгиевской ленточкой. Все вырученные средства пойдут на закупку лекарств и высокотехнологичного оборудования для ветеранов.

«Эта акция проходит каждый год, и я ее постоянный участник. Особенно важно, что все средства будут направлены на помощь и поддержку ветеранов», — сказал глава Минмолодежи республики.

Акция стартовала 1 мая и продлится до 22 июня. «Волонтеров Победы» с красными гвоздиками можно найти во всех муниципалитетах. Значок в виде цветка можно забрать за любую сумму, напомнил региональный координатор федерального проекта «Моя Победа» Руслан Низамиев.

«Акцию „Красная гвоздика“ проводим вместе с ребятами по всей республике. Мы реализуем наши значки за любую сумму, которую готов пожертвовать человек. Всего в Татарстан прислали 4 тыс. таких красных гвоздик», — добавил собеседник.

При этом можно лично отследить, куда были направлены деньги, вся отчетность представлена на официальном сайте акции.

Фаттахов Дамир волонтеры победы акция красная гвоздика Воронов Сергей
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