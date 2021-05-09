Дамир Фаттахов поздравил татарстанцев с Днем Победы

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов опубликовал видеопоздравление с Днем Победы для татарстанцев. Ролик опубликован на его странице в Instagram.

«В каждом из нас есть частичка от наших бабушек и дедушек. Лучшее, как мы можем почтить их подвиг — делать добро сегодня, быть счастливыми и, конечно же, помнить. А для этого нужно знать свою историю и делать мир лучше каждый день», — говорит в ролике министр.

Он подчеркнул, что 9 мая всегда вспоминают людей, которые сражались не ради наград и медалей, а для того чтобы вернуться домой, где царит мир, и чтобы их дети никогда не видели войны и были счастливы.