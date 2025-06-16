Дамир Фаттахов открыл в Бугульме республиканский турнир по мини-футболу среди мечетей

В Бугульме состоялся традиционный ежегодный турнир по мини-футболу среди мечетей Республики Татарстан. Он проводится уже в 13-й раз. В этом году соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году героев, объявленному ДУМ РТ.

Вот уже третий год турнир проходит на футбольном поле на территории мечети «Гаухар», одной из самых красивых в республике. В соревнованиях приняли участие 18 команд из разных районов Татарстана и одна команда из Республики Башкортостан.

В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены и.о. руководителя исполнительного комитета Бугульминского района Дамир Фаттахов, заместитель муфтия ДУМ РТ, руководитель направления социальных проектов Ильдар Баязитов, казый Юго-Востока РТ Марат хазрат Марданшин, а также мухтасибы и имамы из других районов республики.

«Великая Победа показала всему миру, что сила духа и единство народа способны совершить чудо. Эта сплоченность ощущается и сегодня, и очень важно укреплять взаимопонимание народов через спорт», — отметил Дамир Фаттахов.

По результатам турнира первое место заняла команда из Нижнекамска, второе — представители Кукморского района, третье — команда из города Нефтекамск (Республика Башкортостан), а четвертое — игроки из Бугульмы.

Лучшим вратарем турнира стал бугульминец Рияз Ибрагимов, лучшим нападающим — Ильдан Булатов из Нефтекамска, лучшим защитником — Разак Гиниятуллин из Кукмора. Лучший игрок турнира — Ибрахим Юзмиев из Нижнекамска. Все победители и призеры были награждены дипломами, ценными призами и кубками.