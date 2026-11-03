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Общество 3 ноября 2026 12:04

Дамир Фаттахов обратился к бугульминцам после смерти 12-летней девочки

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Мэр Бугульмы Дамир Фаттахов обратился к горожанам после смерти 12-летней девочки, которой стало плохо в детском лагере им. Губина. Градоначальник выразил соболезнования родным девочки, пообещав оказать помощь.

«Дорогие бугульминцы! В связи с трагической новостью о смерти 12-летней девочки из Бугульмы понимаю обеспокоенность жителей района, особенно родителей, чьи дети отдыхали вместе с девочкой в лагере имени А. Д. Губина. Поэтому считаю важным сообщить о принимаемых мерах <…> Выражаю искренние соболезнования семье, которая потеряла ребёнка. Это невосполнимая утрата. Администрация Бугульминского муниципального района окажет семье всю необходимую помощь», – заверил Фаттахов.

Мэр Бугульмы также сообщил, что совместно с Минздравом РТ и Роспотребнадзором организованы соответствующие проверки.

#смерть ребенка #Дамир Фаттахов #Бугульма
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