Дамир Фаттахов о программе «Наш двор»: «Делаем не для галочки, а для жителей!»

Работы по программе Раиса РТ «Наш двор» в Бугульминском районе выполнены уже на 52%. В этом году благоустройство охватит 36 дворовых территорий – 28 из них находятся в городе, еще восемь – в сельских поселениях. Программа затронет 112 многоквартирных домов и улучшит условия проживания для более чем 9 тыс. человек.

На реализацию проекта в районе в 2025 году выделено 417,5 млн рублей. Средства пойдут на дорожные работы, установку освещения, монтаж детских площадок и малых архитектурных форм, оборудование функциональных зон.

Руководитель исполкома Бугульминского района Дамир Фаттахов подчеркнул важность неформального подхода к реализации программы.

«Обсуждение проектов с жителями должно быть не для галочки. Иначе появляются обоснованные жалобы: «Тут качельку надо было», «Контейнерную площадку не доделали», «Лавочку верните». В масштабе всей программы это может показаться мелочью, но именно такие детали формируют ее реальный эффект, – отметил он. – Прошу внимательно и ответственно относиться к работе. Мы делаем это все для жителей!»

Самым крупным объектом благоустройства станет комплекс дворов общей площадью 28 108 кв. метров, объединяющий десять многоквартирных домов на улицах 13-й Переулок, Энгельса, Первомайской и Губкина. В этом квартале проживают более 600 человек.

Самым компактным участком в программе станет двор на ул. Локомотивной, д. 36 – его площадь составляет всего 560 кв. метров, он обслуживает 50 жильцов.

Работы стартовали 15 апреля и завершатся к 31 августа.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.