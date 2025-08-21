news_header_top
Общество 21 августа 2025 14:51

Дамир Фаттахов: Муниципалитетам важно обмениваться практиками и дискутировать

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Казани, стал важной площадкой, где муниципалитеты могут обмениваться мнениями и практиками. Таким мнением с «Татар-информом» поделился руководитель Исполкома Бугульминского района РТ Дамир Фаттахов.

«Огромная удача, что у муниципалитетов есть своя площадка, где мы можем встречаться, обмениваться мнениями, показывать лучшие практики и дискутировать. Муниципалитеты – это то, на чем держится фундамент работы. Весь жизненный цикл людей проходит именно там», – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что от того, насколько муниципалитет развит и комфортен, зависит самореализация граждан страны, а значит, и ее будущее.

