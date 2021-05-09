Дамир Фаттахов и мэр Бугульмы лично поздравили двоих ветеранов

В Бугульме министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов вместе с мэром города Линаром Закировым поздравили лично двоих ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Фаттахов передал добрые пожелания от Президента республики Рустама Минниханова и подчеркнул, что каждый участник войны — герои, а пример ветеранов играет огромную роль в патриотическом воспитании будущего поколения.

«В их рассказах чувствуешь всю силу и стойкость нашего народа, а в глазах огромную любовь к Родине», — отметил министр.

Первым ветераном стала Валентина Янчук, которая добровольно ушла на фронт в январе 1943 года. Она служила в качестве второй наводчицы орудия, дальномерщицы и телефонистки, пройдя путь от Москвы до Кенигсберга. В августе 1945 года была демобилизована из рядов действующей армии. Вернувшись домой, долгие годы трудилась лаборантом в Локомотивном депо. Воспитала дочь, 2 внуков, 2 правнуков и 1 праправнука. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награждена орденом Великой Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и другие.

Вторым ветераном, которого посетили мэр и министр, стал Николай Бусаров, участвовавший в освобождении Манчжурии. После войны остался в Китае, его определили на учебу в школу командиров, которую он не просто успешно закончил, но и на шесть лет остался там преподавателем. По словам ветерана, с 1951 года для него началась мирная жизнь. Он работал в Геофизике, а с 1956 года преподавал сначала в Альметьевской школе буровых кадров, а затем в Бугульминском училище № 12.

Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова и другими.