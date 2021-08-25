Дамир Фаттахов: Казанский экстрим-парк «Урам» становится популярным по всему миру

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Два посвященных уличной культуре популярных сообщества, Overtime и SportCenter, опубликовали в соцсетях ролик, посвященный казанскому экстрим-парку «Урам». Пользователи восхитились сооружением и оставили массу положительных комментариев. Это свидетельствует, что «Урам» становится популярным не только в республике и стране, но и по всему миру, заявил корреспонденту ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Мы говорили о том, что „Урам“ привлекает внимание молодежи со всей России. Но теперь видим, что он становится популярным и в мире. О нем узнают, говорят, приезжают к нам в гости. Ключ этого успешного кейса — в искреннем желании молодежи Татарстана создавать классную среду. От идеи до эксплуатации», — отметил министр.

По его словам, экстрим-парк «Урам» — это яркий и показательный пример взаимодействия власти и молодежи. Очень здорово, что государство вместе с молодыми людьми реализует еще множество проектов, убежден он.

Казанский экстрим-парк «Урам» открылся летом 2020 года и стал самым большим экстрим-парком в России. Общественное пространство площадью 4,2 гектара расположено в центре города у основания моста Миллениум. Это первое из 12 общественных пространств, которые будут созданы до 2030 года в рамках Стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки.