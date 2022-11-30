Дамил Шарафутдинов завоевал гран-при турнира «Наше дело»

Победителем гран-при в супертяжелом весе в рамках турнира «Наше дело», проходившем в Москве, стал нижегородский татарин и боксер Дамил Шарафутдинов. В финальном поединке он выступал против Амара Айдемирова. Важно отметить, что этот турнир проходил в перчатках, используемых в ММА, что непривычно для боксера.

Запись боя можно посмотреть здесь.

Дамил после боя дал эксклюзивный комментарий нашему изданию.

«Бой сложился, я считаю, очень удачно. Я подошел к нему тактически хорошо. Делал все, что нужно для победы. Я очень рад, что татары со всех уголочков страны меня поддерживали. Следующий бой у меня должен быть за титул временного чемпиона с Мурадом Халидовым, с которым у меня был face to face еще в декабре», - резюмировал Шарафутдинов.



Ранее «Миллиард.Татар» публиковало интервью с Дамилом. Прочесть вы его можете здесь.

«Наше дело» - поп-ММА промоушен, организующий бои по правилам ММА среди как профессиональных спортсменов, так и людей не причастных к миру единоборств (рэперы, блогеры и т.д.).