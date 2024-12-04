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Дамбы и плотины Казани проверят на риски затоплений
В Казани проведут оценку технического состояния гидротехнических сооружений. Их проверят на наличие рисков затопления и подтопления, чтобы обеспечить городские территории инженерной защитой, следует из тендера на портале госзакупок.
На проведение работ МУП «Водоканал» направит более 27 млн рублей. Согласно списку, подрядчику предстоит проверить состояние 35 ГТС, в том числе дамб «Дубки», Нижне- и Верхне-Зареченской, Портовой, Волжской, Южной, Федосеевской, Кремлевской набережной, Кремлевской транспортной, Адмиралтейской транспортной; Нижней и Верхней плотин и ряда других.
Срок действия договора — до 30 декабря 2025 года.
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