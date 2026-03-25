«Дальше Нью-Дели и Мумбаи мы не знаем»: как в Казани искали пути к инвестициям из Индии

Генконсул Индии в Казани при поддержке Талии Минуллиной организовал бизнес-семинар «Как вести бизнес с Индией». Как нарастить сотрудничество с одним из ключевых российских партнеров и увеличить инвестиции в Татарстан, говорили на открытии бизнес-семинара. Как это было – в репортаже «Татар-информа».





Инициатива провести бизнес-семинар «Как вести бизнес с Индией» принадлежит генконсулу Индии в Казани Джейсундхару Д.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Этим утром в отеле Kazan Palace by Tasigo стартовал однодневный бизнес-семинар «Как вести бизнес с Индией». Инициатива провести такое событие принадлежит генконсулу Индии в Казани Джейсундхару Д., которого поддержало Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ).

У Индии в России функционирует дипломатическая сеть, состоящая из посольства в Москве и трех генеральных консульств (Казань, Санкт-Петербург и Владивосток). Напомним, что генконсульство открылось в столице Татарстана в ноябре 2025 года.

Джейсундхар Д. рассказал, что впервые побывал в Казани в 2015 году. Для него столица Татарстана стала вторым городом в России после Москвы, который он посетил лично. Генконсул Индии в Казани рассказал, что тогда и представить не мог, что займет этот пост.

В первый месяц на этой должности он, как признался журналистам, попытался выстроить базу и найти постоянное здание для генконсульства. Временно офис его сотрудников располагается в отеле «Мираж».

«Короткий список уже сделали. Процесс идет. Надеемся, что скоро будет [принято решение]», – сообщил генконсул Индии в Казани о выборе здания.

Талия Минуллина: «Нам до инвестиций нужно пройти определенный путь, и мы еще только в начале»

«Разрыв между фактическим объемом индийских инвестиций в Татарстан и потенциальным нужно срочно преодолевать»

Руководитель АИРа Талия Минуллина рассказала, что статистика по иностранным инвестициям, которые привлекает Татарстан, является закрытой.

«Но я могу вам сказать, что если сравнивать потенциал Индии и фактический объем инвестиций, то там такой разрыв, который необходимо преодолевать в срочном порядке», – сказала она.

Минуллина перечислила условия, которые способствовали бы привлечению денег из Индии в Татарстан.

Первое – индийский бизнес должен понимать, как открыть бизнес в республике и в России в принципе. Для этого здесь должны появиться консалтинговые компании, которые владеют хотя бы английским языком.

Второе – должны быть четкие финансовые механизмы, поскольку пока есть вопросы по валютным платежам.

Третье – местные предприятия должны быть готовы к сотрудничеству с индийскими коллегами, нужно знание английского языка, понимание культуры той страны и т. д.

«Нам до инвестиций нужно пройти определенный путь, и мы еще только в начале. Вроде есть хорошие контакты, открылось генконсульство в Казани, которое вообще-то работает на 18 регионов России, но был выбран именно Татарстан. Здесь учатся индийские студенты – порядка тысячи студентов учатся в Казанском медицинском университете», – рассказала Минуллина.

Артур Николаев заметил, что у местных предпринимателей для работы с Индией не хватает осведомленности

«Дальше Нью-Дели и Мумбаи мы не знаем»

На бизнес-семинаре и индийская, и российская сторона говорили о том, что местному бизнесу не хватает знаний о том, как ведется бизнес в Индии. Минуллина задала залу риторический вопрос: кто с ходу из россиян назовет 10 провинций Индии? Разумеется, никто ответить не смог.

«Дальше Нью-Дели и Мумбаи мы не знаем», – сказала глава АИРа. Это лишь основы, которые нужно знать тем, кто соберется работать с Индией.

Первый зампредправления Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев подтвердил, что у местных предпринимателей для работы с Индией не хватает осведомленности. По его мнению, «нужно подниматься и ехать в Индию».

«Даже не обязательно ехать туда, чтобы сразу участвовать в выставках. Можно съездить, посмотреть, познакомиться с кругом предпринимателей. Ехать надо не на день, не на два...» – сказал Николаев.

«...А на полгода!» – добавила Минуллина.

«Ну хотя бы на неделю», – ответил Николаев.

Пока же поездкам из Казани в Индию мешают логистические трудности. Раньше были чартеры на курорт Гоа, но сейчас нет ни одного прямого рейса. Об этом в разговоре с журналистами упомянула Талия Минуллина и отметила, что этот вопрос тоже нужно решать.

Пока, по мнению одного из участников, потенциал российско-индийских отношений не реализован даже на 5%

Мнение индийской стороны

Помимо Джейсундхара Д., который участвовал в семинаре лично, часть представителей индийской стороны выступала по видео-конференц-связи. Участником стал президент и председатель трастового совета Международной палаты инвестиций и бизнеса Манприт Сингх. Он отметил, что Индия сама по себе неоднородна: север, юг, запад и восток страны – они очень отличаются. Чтобы развивать сотрудничество, россиянам нужно знать эти различия.

По словам Сингха, пока потенциал российско-индийских отношений не реализован даже на 5%. Чтобы укрепить их, нужно постоянное сотрудничество и личные визиты, нельзя просто найти рынки сбыта и пустить все на самотек.

Гендиректор Национальной корпорации развития промышленных коридоров Шри Раджат Кумар Саини отметил, что нынешнюю геополитическую ситуацию нужно рассматривать не как проблему, а как возможность.

«Лучше времени и не придумать, чтобы прийти к нам», – сказал Саини.

Он упомянул, что к 100-летию независимости Индии в 2047 году стратегическая цель государства – стать развитой страной. Она поддерживает развитие бизнеса льготами, там проживает много молодых трудоспособных граждан. На семинаре не раз упоминалось, что средний возраст жителя Индии – 28-29 лет.

«Рекомендую больше узнать про Индию, про рынок этой страны и его безграничные возможности. Про локализацию бизнеса тут, про замену своих поставщиков на индийских», – напутствовала Минуллина.

Открытию бизнес-семинара она поставила твердую четверку, но лишь потому, что не хватило реальных примеров сотрудничества между бизнесом Татарстана и Индии.

«Может быть, их и было озвучено так мало, потому что их в принципе мало или нет совсем. Или, может, мы недостаточно владеем информацией даже внутри страны о таких успешных примерах. Их важно «вытаскивать» и рассказывать о них другим предпринимателям», – рекомендовала она.

Вероятно, этот опыт учтут при составлении программы второго российско-индийского форума TIME, который пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 15 по 16 октября этого года.