«Дальнейшее укрепление невыгодно и опасно»: зачем Банк России отправил рубль в пике

Банк России продолжил резкое снижение ключевой ставки. С рекордных 20% в марте этого года ее уровень трижды опускался, а с завтрашнего дня он составит 11% годовых. Что это значит для экономики и населения, какую ставку прогнозируют аналитики в дальнейшем – в обзоре «Татар-информа».

Банк России продолжил резкое снижение ключевой ставки. С рекордных 20% в марте этого года ее уровень трижды опускался, а с завтрашнего дня он составит 11% годовых

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Население вернуло деньги в банки, а кредитование сжалось

Совет директоров Банка России на заседании в четверг решил снизить ключевую ставку с 27 мая на 3 процентных пункта – до 11% годовых.

ЦБ пояснил: последние данные по инфляции говорят о значительном замедлении темпов роста цен. Росстат вчера отчитался – на неделе произошла даже дефляция. Цены остановили бег и снизились на 0,02% впервые с августа 2021 года: конец лета – это традиционное время дефляции, когда снижаются цены на овощи.

«Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», – прокомментировал Банк России.

На инфляцию повлияло укрепление рубля. К примеру, в Татарстане в апреле по этой причине замедлилась непродовольственная инфляция.

На инфляцию повлияло укрепление рубля. К примеру, в Татарстане в апреле по этой причине замедлилась непродовольственная инфляция Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

Кроме того, заметно снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса. Банк России накануне сообщил, что средняя оценка ожидаемой в ближайший год инфляции составила 11,5%. И это по сути ориентир для денежно-кредитной политики, то есть куда двигаться ставке.

ЦБ отметил, что продолжается приток средств на депозиты. В апреле средства населения практически полностью вернулись в банки. Приток на вклады составил 1,3 трлн рублей, что практически полностью компенсировало отток в феврале-марте.

Вместе с тем из-за высоких ставок «поджалось» кредитование, в частности снизилась выдача как рыночной, так и льготной ипотеки. А деловая активность в условиях санкций снизилась.

Все это и привело, как отмечает ЦБ, к «необходимости смягчения денежно-кредитных условий».

От тактики – к стратегии

Решение прокомментировала в тот же день сама председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России (АБР). Она заявила, что ЦБ удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали, но «выдыхать» рано.

Набиуллина допустила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Вместе с тем время тактических решений в экономике заканчивается, предстоит вырабатывать стратегические, передал ТАСС.

Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ удалось защитить финансовую стабильность и не допустить раскручивания инфляционной спирали, но «выдыхать» рано Фото: duma.gov.ru

Напомним, на протяжении года в ответ на постепенно ускорявшуюся инфляцию Банк России поступательно увеличивал ключевую ставку. В феврале этого года она составляла 9,5%. После начала спецоперации на Украине на фоне обвала рынков и введения санкций против крупных российских банков и самого Банка России, активы которого заморозили за рубежом, ключевая ставка была взвинчена до 20% годовых. Однако уже в апреле ЦБ начал опускать ключевую ставку: до 17% в начале месяца, до 14% – в конце.

Сегодня Банк России продолжил держать шаг в 3 процентных пункта – ставка опустилась до 11% годовых. ЦБ, как правило, меняет ставки раз в 1,5 месяца на плановых заседаниях – календарь расписан на год. Однако в этом году ЦБ он внепланово менял ставку аж трижды. Причем если первые два таких решения были внезапными, то сегодняшнее экстренное заседание ЦБ заранее анонсировал. Рынок отреагировал на анонс снижением курса рубля, который сильно укрепился за последние недели. За день стоимость доллара выросла сразу на 3 рубля – с 56,5 до 59,3 рубля. Сегодня после заседания еще плюс 5,5 рубля – на 17.00 мск доллар стоил на Московской бирже уже 64,8 рубля. В казанских банках, где продают наличную валюту, купить доллар можно было в это время в диапазоне 76-79 рублей, продать – за 56,3-69 рублей.

Ключевая ставка может снизиться до 10%

Один из факторов внепланового снижения ключевой ставки – именно излишнее укрепление рубля.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, «неявный, но всеми осознаваемый аргумент для внеочередного снижения ключевой ставки – избыточно крепкий рубль».

Вместе с тем она считает, что в условиях резкого замедления инфляции с переходом в слабую дефляцию на прошлой неделе, снижения инфляционных ожиданий населения, сжатия кредитования и притока депозитов в банки на первое место для ЦБ РФ выходит не сдерживание инфляции, а поддержка спроса за счет перезапуска рыночного кредитования. «В то же время, на наш взгляд, в перспективе до конца года инфляционные риски еще могут проявиться», – отметила аналитик.

Она считает, что 10 июня ставка может быть снижена уже до 10%. «Это позитивно, прежде всего, для долгового рынка; снижение ставок по депозитам и кредитам может способствовать перетоку средств на потребление, покупку валюты и на фондовый рынок», – подчеркнула Беленькая.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин сказал, что в текущей ситуации причины спешки регулятора понятны. «Ставка в 14% при понедельной дефляции характерна для жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), но сейчас в этом уже нет необходимости. Потребительское кредитование падает, кредитование корпоративных клиентов — тоже, потребительская активность после всплеска в феврале – начале марта подавлена, а рубль показал мощнейшее в истории укрепление. Все это дефляционные факторы, так что Банк России вынужден действовать, поддерживая кредитование и экономику. Это абсолютно верное решение», – уверен эксперт.

«Если бы ЦБ РФ продолжал держать ставку высокой, то инфляция была бы еще более низкой, но тогда бы страдал бизнес и экономический рост» Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

Он считает, что в базовом прогнозе инфляция продолжит замедляться. «Если бы ЦБ РФ продолжал держать ставку высокой, то инфляция была бы еще более низкой, но тогда бы страдал бизнес и экономический рост. В 2023 году инфляция может уверенно опуститься ниже 10%, например в сторону 6,5-8%», – отметил Карпунин.

По его словам, банковские ставки будут неизбежно будут падать. Причем по вкладам гораздо быстрее. «Средняя максимальная ставка (по депозитам, – прим. Т-и) в крупнейших банках сейчас 11,8%. То есть отчасти банки уже заложили дальнейшее смягчение ДКП. После решения ЦБ РФ в течение короткого промежутка времени ставки по вкладам могут опуститься на 1-3% в зависимости от банка и сроков депозита. Поэтому если хотите открыть вклад, то стоит поторопиться», – сказал эксперт.

Также аналитик полагает, что сохранение понедельных околонулевых темпов инфляции в ближайшие две недели будет располагать к снижению ставки до 10%.

«Рубль по 57-58 рублей мы, скорее всего, в ближайшее время не увидим»

Профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох также полагает, что экстренное снижение ставки связано с курсом валют.

«Это потребовалось в связи с тем, что на рынке наблюдался практически неконтролируемый рост курса рубля по отношению к доллару и евро, что угрожает, во-первых, конкурентным позициям наших компаний по сравнению с иностранными – российские товары становятся дороже таким образом, а иностранные, наоборот, дешевле. Также это угрожает исполнению расходной части бюджета, поскольку от налогов, которые платят экспортеры, в значительной части зависит объем средств, который поступает в федеральный бюджет. Поэтому дальнейшее укрепление курса рубля невыгодно и опасно для российской экономики, а снижение ключевой ставки – это один из инструментов, который позволит приостановить этот процесс», – отметил профессор.

Игорь Кох: «Дальнейшее укрепление курса рубля невыгодно и опасно для российской экономики, а снижение ключевой ставки – это один из инструментов, который позволит приостановить этот процесс» Фото: media.kpfu.ru

После анонсирования решения ЦБ по ключевой ставке рубль уже перестал укрепляться. «Я думаю, сегодня эта тенденция закрепится. Вероятно, дальнейшего подорожания рубля мы больше не увидим. Рубль по 57-58 рублей мы, скорее всего, в ближайшее время не увидим», – полагает эксперт.

Он считает, что в текущих условиях рубль сильно не будет падать. «Я думаю, что курс в пределах 60-70 рублей за доллар будет оставаться в течение ближайшего времени и это будет более-менее комфортно для российской экономики», – сообщил Кох.

По его словам, снижение ключевой ставки не подстегнет инфляцию. «Сейчас инфляция постепенно тормозится, и снижение ставки параллельно снижению темпам инфляции не будет ее разгонять. Разгон инфляции возможен только в том случае, когда ставка снижается в условиях растущей инфляции или при наличии предпосылок для роста инфляции. В этом случае это может быть опасно, когда ставка понижается до значений ниже нормальных. Сейчас мы, скорее, с очень высоких значений движемся в сторону нормальности. Поэтому для инфляции это сейчас не представляет особой опасности», – пояснил Кох.

По его словам, кредиты и депозиты подешевеют – ставки будут снижены. По действующим договорам изменение ставок не произойдет, это будет касаться новых договоров, однако заемщики получат возможность рефинансировать кредиты по более низким ставкам.

Дальнейшее снижение ключевой ставки будет зависеть от того, как рынок отреагирует на сегодняшнее заседание ЦБ. «Необходимость дальнейшего снижения с точки зрения поддержания экономики есть, потому что даже 11% – это достаточно высокая ставка, не стимулирующая, а скорее сдерживающая кредитование, инвестирование, развитие реального сектора экономики», – убежден профессор.

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отметила, что снижение ключевой ставки окажет положительное влияние на рынок недвижимости. «Банки снизят ставки на ипотеку и на первичном, и на вторичном рынке. Количество сделок возрастет», – считает эксперт. По ее мнению, уже на следующей неделе появятся банковские продукты по новым ставкам.