Далия Гайнанова: «Для детей с ОВЗ лето — это еще и реабилитация»

Казань – это лучшее место, где можно провести лето с детьми, считает депутат Казанской городской Думы Далия Гайнанова. Своим мнением о программе «Лето в Татарстане» она поделилась с журналистами.

Далия Гайнанова — мать двоих детей, один из которых болен тяжелой формой детского церебрального паралича. Личный опыт воспитания особенного ребенка стал основой для ее социальной и общественной деятельности, направленной на поддержку семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

«Особенные дети всегда в замкнутых пространствах, а лето упрощает их социализацию. Для них это реабилитация и, конечно, радость», — рассказала Гайнанова.

Сегодня в Казани проходит фестиваль «Семейный пикник». На главной сцене – концертная программа с участием молодых диджеев, известных кавер-групп и детских творческих коллективов, в том числе победителей и призеров фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Хэдлайнерами праздника станут артистка BEKU и диджей Bubblegum.

Кроме главной сцены на площадке фестиваля организованы лекторий, маркет и активности. В зоне лектория спикеры будут рассказывать о том, как построить отношения в семье, как справляться со стрессом и даже о том, как развивать соцсети. В зоне маркета участники смогут увидеть изделия казанских мастеров и самозанятых. Всего будет представлено 30 стендов с различным ассортиментом.

«Мероприятия проводятся не просто так, а по инициативе нашего Раиса Рустама Минниханова, за что ему огромное спасибо», — отметила депутат казгордумы.

Программа «Лето в Татарстане» стартовала 1 июня и была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Она продлится все лето и захватит часть сентября.

Планируется насыщенная событийная повестка – от спортивных турниров и концертов до выставок, праздников двора, фестивалей добрососедства и семейных мероприятий.

Большое внимание летом будет уделено культурным мероприятиям. Буквально каждые выходные в разных районах республики будут проходить семейные праздники или этнофестивали.