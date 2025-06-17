Дали столько, сколько хотел: почему Петан покидает «Ак Барс» и уходит в «Металлург»

Канадский нападающий Ник Петан - без пяти минут форвард «Металлурга». По данным сразу нескольких источников, североамериканский хоккеист находится на пороге завершения согласования условий с уральским клубом. Правильно ли поступил «Ак Барс», отпустив Петана, и насколько изменится «Металлург» в будущем сезоне - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Смазанная вторая половина сезона Петана вынудила «Ак Барс» встать на перепутье

Эпопея взаимоотношений Ника Петана и «Ак Барса» близка к своей развязке. Судя по всему, канадский нападающий покинет клуб из столицы Татарстана этим летом. Ряд источников передает, что североамериканец находится уже на чемоданном настроении и готовится к переезду в Магнитогорск.

Казанцы долго метались между тем, оставить Петана в команде или отпустить в стан конкурента по Восточной конференции. За сохранение канадца в команде говорили уверенный старт в минувшей регулярке и неплохие два месяца осени. Североамериканец шикарно вписался в звено с Барабановым и Яшкиным, на протяжении определённого количества времени являясь лучшим бомбардиром команды. Скорость, катание и техника позволяли Петану показывать высокую результативность. В сентябре-октябре казалось, что «Ак Барс» сорвал куш, выиграв борьбу за канадца на трансферном рынке прошлым летом.

Но потом у Ника Петана начали случаться постоянные травмы, из-за чего нападающий провел в регулярном чемпионате всего 47 матчей. Канадец после пребывания в лазаретах играл нестабильно и не так эффективно как прежде. Да, Петан набирал свои очки, когда появлялся на льду. Но бремя первого лидера в команде уже не нес.

Начав выступать в тройке Кирилла Семенова с краю, североамериканец сбавил в оборотах. И было ощущение, что все дело в смене позиции Петана. Пока слово на итоговой пресс-конференции в апреле не взял главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. Наставник казанского клуба четко обозначил, что решение поставить Петан на левый край нападения продиктовано желанием самого форварда, который заявил, что в центре ему играть не так удобно, как по левому борту нападения.

Помимо травм, негативно сказались на выступлении хоккеиста и психологические проблемы. Петан сильно тосковал по дому в Северной Америке и пару раз за сезон Анвар Гатиятулин даже отпускал форварда съездить к родным. Изначально нападающий сильно не хотел переезжать в Россию, так как боялся перемен и дальних командировок от семьи. «Ак Барс», тем не менее, оказывал всестороннюю помощь Петану в адаптации к новой для легионера стране.

По итогу, в регулярном чемпионате у канадца набралось в 47 матчах 44 (11+33) очка. Неплохо для новичка КХЛ? Более чем. Однако смазанная вторая половина сезона прилично наложила отпечаток на игру Петана в плей-офф. За два раунда у канадца лишь две заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

«Ак Барс» хотел подвинуть Петана в деньгах, а «Металлург» насыпал столько, сколько пожелал канадец

Анвару Гатиятулину дали возможность реабилитироваться за провальный минувший сезон благодаря второму году действующего контракта. Но пока «Ак Барс» молчит на трансферном рынке нет свежих подписаний. Зато клуб сохранил почти всех вожаков атаки – новые соглашения подписали Сафонов, Галимов. И с Ником Петаном «Ак Барс» тоже не собирался категорично идти на расставание. Да, канадец не оправдал всех надежд руководства и тренерского штаба команды. Но мастерства, хоккейного интеллекта Петану не занимать. Вполне вероятно, что второй сезон Ника в «Ак Барсе» мог стать более целостным, чем предыдущий.

Казанцы были готов сохранить Петана при условии, что нападающий подвинется в деньгах по новому контракту. Платить прежние 65 млн рублей в год за скомканный сезон казанцы не хотели совершенно. Сторона североамериканца предложение о понижении зарплаты приняла адекватно. Тем более, что Петану понравилась жизнь в Казани. Да и друзьями за год в столице Татарстана форвард обзавелся. Прогуливаясь вблизи «Татнефть-Арены», болельщики не раз могли заметить трио: Яшкин, Миллер и Петан.

«Ак Барс» имел хорошие шансы удержать Ника Петана, но в дело вмешался «Металлург». Уральцы отчаянно бились за канадца еще в прошлое межсезонье. Экс-функционер магнитогорцев Сергей Гомоляко в одном из интервью отмечал, что сделка с Петаном у «Металлурга» сорвалась исключительно из-за того, что высшее руководство не дало нужных денег на контракт нападающему. По словам Гомоляко, эта сумма была в районе 75-80 млн рублей. Подписать Петана летом 2024 года очень хотел и главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Но в конце концов конкуренцию за североамериканца выиграл «Ак Барс».

Как только стало понятно, что в отношениях Петана и казанского клуба началась сумятица, магнитогорцы снова дали полный газ. Если «Ак Барс» попросил форварда умерить свои финансовые аппетиты, то «Металлург» пошел навстречу нападающему. В случае переезда в Магнитогорск свои 65 млн в год канадец точно получит. Иначе бы ничто ему не мешало остаться в столице Татарстана.

Сделка «Металлурга» с Бараком – прямой намек на подписание Петана?

В целом, любопытно наблюдать за тем, как разворачивается нынешняя трансферная кампания «Металлурга». После болезненного вылета в первом раунде в постчемпионский сезон магнитогорцы сменили вектор работы на рынке. Андрей Разин вместе с отделом менеджеров прекрасно понимает, что утопия с голодной молодежью не может давать постоянного результата. Как ни крути, клуб должен усиливаться опытными хоккеистами. В том числе и сильными легионерами.

Кроме Петана, «Металлург» обзавелся лучшим снайпером «Витязя» прошлого сезона – Дереком Бараком. Американец настрелял в регулярке 2024/25 21 шайбу, приплюсовав к ним еще 21 передачу. В «Витязе» на фоне развала команды идет раздача ценнейших активов. Так что магнитогорский клуб проделал большую работу, вырвав себе лакомый кусок в лице Барака, которого еще не так давно хотел подписать СКА.