Дали почти 2 млн, чтобы вытащить родственника из СИЗО: в Казани судят двух граждан Турции

Сегодня в Кировском суде Казани началось рассмотрение дела двух граждан Турции – Эндже Ферита и Эрйылмаза Уфука. Их обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу, а именно следователю, чтобы добиться освобождения своего родственника из СИЗО.

По данным следствия, Эрйылмаз Н. совершил мошенничество в особо крупном размере и похитил около 8 млн рублей. Вахитовский суд Казани ранее заключил его под стражу на время расследования.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

После этого Эндже Ферит и Эрйылмаз Уфук решили помочь родственнику. Они познакомились с еще одним участником этой истории – Закировым. Он убедил их, что сможет передать деньги следователям. За свои «услуги» он потребовал 1 млн 800 тыс. рублей. Полтора миллиона Эндже Ферит передал сразу, оставшиеся 300 тысяч – позже.

На самом деле Закиров не собирался передавать взятку. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, продолжая поддерживать связь с Феритом и Уфуком и обманывая их, будто работа по их вопросу ведется. Все это время Эрйылмаз Н. находился в СИЗО. Когда стало ясно, что Закиров их обманывает, они сами обратились в полицию.

Сегодня адвокаты заявили ходатайства о прекращении уголовного дела. Они сослались на примечание к статье, согласно которому лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности, если добровольно сообщило о содеянном и способствовало раскрытию преступления. Подсудимые полностью признают свою вину.

Прокурор не поддержала ходатайства, отметив, что доказательства по делу еще не исследованы, а свидетели и сами подсудимые не допрошены. Суд постановил сначала изучить материалы дела, а затем принять решение по заявленным ходатайствам.