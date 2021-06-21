«Дали фору чемпионам»: участниками Ironstar Kazan стали пять особенных спортсменов

На международном соревновании Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup наравне с обычными спортсменами выступали пять человек с особенностями здоровья, которые продемонстрировали неограниченные возможности. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил гендиректор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун.

«На двух дистанциях в триатлоне выступили 1,5 тыс. человек, на открытой воде — 300 человек, 300 женщин пробежали дистанцию Ironladi и 300 детей — забег Starkids. У нас не много паратриатлетов, всего суммарно на всех дистанциях выступали пять человек. Люди с неограниченными возможностями вышли на полужелезную и олимпийскую дистанции, Swimstar, участвовали наравне со всеми. Паратриатлетам хочется заниматься спортом, сражаться, и у них это отлично получается. Многие паралимпийцы обходят и дают фору обычным спортсменам», — сказал он.

В числе участников оказался Александр Иванов из Твери. Мужчина лишился кистей обеих рук в 1993 году, когда служил в горячей точке, подавлял первый грузино-абхазский конфликт. Александр — мастер спорта по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. До соревнований в Казани он участвовал на международных и российских стартах. В столице Татарстана спортсмен прошел всю дистанцию полностью.

«В Казани прохожу олимпийскую дистанцию: 1,5 км плавания, велоэтап 40 км и 10 км бега — всего 51,5 км. Триатлоном занимаюсь с 2013 года. Спорт дает мне внутреннее удовлетворение. Моя мотивация заключается в том, чтобы показать другим ребятам с инвалидностью, что нет ничего невозможного, при любых ограничениях в здоровье можно заниматься спортом», — сказал паратриатлет незадолго до старта.

Он отметил, что триатлон — тяжелый вид спорта, который развивает выносливость. Мужчина рекомендовал другим людям с особенностями здоровья обязательно попробовать свои силы в спорте.

Другой триатлет — Александр Зинченко из Санкт-Петербурга. Спортсмен с ДЦП проплыл одну морскую милю Swimstar на открытой воде, загребая одной рукой. Еще 10 месяцев назад он весил 118 кг и не умел плавать. Мужчина поставил цель преодолеть железную дистанцию в триатлоне. За короткий срок научился плавать, бегать, освоил велосипед и в результате сбросил вес до 92 кг.

«Плылось хорошо, но местами были волны, особенно на обратном пути. К соревнованию в Казани готовился практически год. Спасибо за подготовку моему тренеру Диору Муминову. Это моя первая миля, мои первые соревнования на открытой воде», — поделился впечатлениями после заплыва Александр.

Международные соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup завершившись в столице Татарстана в минувшие выходные. В рамках триатлонного уикенда состоялись гонки на олимпийской дистанции (плавание 1,5 км, велогонка 40 км, бег 10 км) и 113 (плавание 1,93 км, велогонка 90 км, бег 21,1 км), а также заплывы на открытой воде Swimstar, женский забег Ironlady и детский Starkids.