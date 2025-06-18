Далер Кузяев покинул «Гавр»

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Полузащитник «Гавра», уроженец Набережных Челнов Далер Кузяев покинул французский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Спасибо, Далер, за постоянную самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, Кузяев выступал за «Гавр» с 2023 по 2025 год. Всего за французский клуб он отыграл 46 встреч, где забил четыре мяча.

Далер перешел в «Гавр» из «Зенита». За команду Сергея Семака он выступал с 2017 по 2023 год. С «сине-бело-голубыми» он пять раз взял чемпионство РПЛ, а также Кубок России и дважды Суперкубок страны.