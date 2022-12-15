Далеки от идеала: что не так с «Ак Барс-Динамо» и почему казанцы борются лишь за плей-офф

«Ак Барс-Динамо» лихо стартовало в Кубке России и пробилось в «Финал восьми». Болельщики и специалисты ожидали столь уверенной игры и в чемпионате. Но больше трети регулярки позади, а игра и результаты бело-голубых не впечатляют. И это в сезон, по окончании которого ФСК «Динамо» будет отмечать вековой юбилей. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».

Когда в декабре на должность спортивного директора был приглашен Владимир Янко, многие поверили, что проект «Ак Барс-Динамо» ждет интересное светлое будущее Фото:Татьяна Глюк, akbars-dynamo.ru

Уход Янко стал шоком

Начало современной команды было положено в ноябре 2021 года приглашением талантливого специалиста Михаила Пашкина. Результаты «Ак Барс-Динамо» сразу пошли в гору – серия из четырех поражений (при прежнем наставнике) сменилась четырьмя победами кряду и «ощипыванием» грандов. А когда в декабре на должность спортивного директора был приглашен патриарх отечественного тренерского цеха Владимир Янко, многие поверили, что проект «Ак Барс-Динамо» ждет интересное светлое будущее.

Сезон команда завершила на позитиве, решив поставленную задачу по выходу в плей-офф, а самого Пашкина ждало повышение – приглашение в «СКА-Нефтяник». Янко же с энтузиазмом строил планы по качественному усилению игры и результатов команды в ходе работы с новым наставником Иваном Максимовым, прекрасно знакомым ему по работе в системе столичного «Динамо». «Казань – мое последнее место работы, и я хотел бы здесь что-нибудь выиграть», – произнес мэтр на вечере по случаю окончания сезона.

Главный тренер и спортивный директор провели хорошую селекцию – лучшего бомбардира Сергея Гана и Олега Земцова призваны были заменить Кирилл Петровский, Иван Соловьев и Иван Нечаев. Для усиления конкуренции во вратарской линии был приглашен пятикратный чемпион мира Денис Рысев. За год работы под руководством Пашкина многому научились доморощенные таланты во главе с Рамилем Ибрагимовым. Сохранился весь костяк «Ак Барс-Динамо», и казалось, что еще сезон-другой, и команда начнет осваивать подходы к пьедесталу.

Но 16 мая на 74-м году жизни, так и не перенеся последствия заболевания коронавирусом, скоропостижно умер Владимир Янко, и последствия этого ухода, похоже, ощущаются в казанской команде по сей день.

«Владимир Владимирович Янко скончался, будучи нашим спортивным директором, он все время думал о победах, мечтал построить здесь ту команду, на которую все будут равняться…» – эти слова патрона «Ак Барс-Динамо», первого заместителя Председателя Совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Салавата Гайсина на презентации команды в первых числах июля не выходят из головы до сих пор.

Решением руководства один из главных форвардов команды Ибрагимов был отчислен из состава Фото: akbars-dynamo.ru

Ибрагимов и демоны прошлого

Боевое крещение команда Максимова прошла в Кемерово на первом этапе розыгрыша Кубка России. В соперничестве семи коллективов группы «Запад» казанцы выглядели солидно, одержав четыре победы и сделав две ничьих. Как итог – второе место и досрочно завоеванная путевка на «Финал восьми» в Хабаровск. Правда, в столице Дальнего Востока динамовцы надолго не задержались, уступив в первой же игре «Байкал-Энергии» (1:7). Но даже с учетом крупного поражения выступление было оценено руководством как вполне приемлемый результат.

До старта чемпионата оставалось еще полтора месяца: подготовка велась в плановом режиме, но кадровые потери не обошли команду стороной. «Третьим лишним» голкипером, к всеобщему удивлению, оказался «звездный» Рысев, а главная потеря коснулась линии нападения. Решением руководства один из главных форвардов команды Ибрагимов был отчислен из состава.

Проигрыш в Первоуральске стал первой незапланированной потерей «Ак Барс-Динамо» своих очков Фото: Регина Немытова, akbars-dynamo.ru

«Какие-то матчи были неплохие, какие-то совсем ужасные»

Несмотря на все потери, чемпионат подопечные Максимова начали победой над «Сибсельмашем» (5:3), но с необъяснимым провалом в середине матча. Не добавили оптимизма матчи в Кемерово, Нижнем Новгороде и Ульяновске. А в конце сентября команда предстала перед собственными болельщиками в Казани, где были обыграны «Родина» (5:1) и «Кировец» (3:1). Но если победа над кировчанами была одержана довольно убедительная, то вот в игре с дебютантом Суперлиги подопечные Максимова элементарно отскочили.

То, что команда не выдерживает темп на протяжении всего матча, показали два следующих гостевых поединка. В Красноярске безобразно начавший сезон «Енисей» катком прошелся по казанской обороне – 0:11, а проигрыш в Первоуральске стал первой незапланированной потерей «Ак Барс-Динамо» своих очков.

«Очень обидно, когда ты понимаешь, что можешь забрать матч, имеешь моменты для этого, но проигрываешь. Теперь каждый матч для нас очень, очень важен», – так резюмировал наставник «бело-голубых» на послематчевой пресс-конференции в Первоуральске досадное поражение в игре с «Уральским Трубником».

Открывали серию подопечные Максимова 10 декабря матчем с «Байкал-Энергией» Фото: Руслан Ишмухаметов, akbars-dynamo.ru

Иван Максимов: «Хорошим результатом считается победа»

После фиаско в Первоуральске календарь приготовил казанцам тяжелое испытание – в домашней серии им предстояло принять подряд три команды из топ-6. Открывали серию подопечные Максимова 10 декабря матчем с «Байкал-Энергией». Снегопад, шедший на протяжении всего матча, не позволил соперникам показать не то что техничный и комбинационный, а попросту говоря, нормальный хоккей. И вся игра свелась главным образом к дальним забросам мяча и попыткам ударить по нему с лета. Это помогло казанцам, матч закончился ничьей – 2:2. Подобный результат против фаворита сезона без сомнений может быть занесен «Ак Барс-Динамо» в актив.

Вот только пелетон из участников «плей-офф» уходит вперед. Чтобы его догнать, динамовцам в условиях кадрового дефицита и традиционно частых травм ведущих хоккеистов придется не только брать, что называется, «свои» очки, но и «откусывать» что-нибудь у грандов. Поэтому на послематчевой пресс-конференции по лицу Максимова стало понятно, что он не столько рад завоеванному очку, сколько огорчен упущенной победой.

«В сегодняшних погодных условиях о красивой игре не могло быть и речи, была борьба, было много верховых передач, ребята вышли на матч без нескольких травмированных игроков и проявили себя неплохо, получили синяки и шишки, но бились до конца. Ничья с командой из топ-6 – хороший результат? Хорошим результатом считается победа. Ничья – это есть ничья», – подчеркнул наставник казанцев.

Иван Максимов: «В начале сезона на кубковом турнире все находились в одинаковых условиях, и мы там смогли успешно сыграть с сильными конкурентами за счет правильно выбранной тактики» Фото: akbars-dynamo.ru

«У нас нет забивного форварда»

После окончания пресс-конференции главный тренер «Ак Барс-Динамо» ответил на вопросы вашего корреспондента:

Игра команды в проведенных встречах выглядит тяжеловатой. На предварительном этапе Кубка России вы смотрелись куда лучше. Вы не форсировали подготовку к сезону?

Нет. Команды, в которых собраны игроки, обладающие большим классом, чем наши, все равно добирают по ходу сезона. А в начале сезона на кубковом турнире все находились в одинаковых условиях, и мы там смогли успешно сыграть с сильными конкурентами за счет правильно выбранной тактики. А потом высококлассные хоккеисты набирают форму, и их команды отрываются от остальных. К тому же почти в каждой игре мы не реализовываем немало моментов, что сказывается на нашей результативности. Сегодня мы могли вообще повести 4:0, но мастерства не хватило. Мастерство это еще ищется, хорошо, что молодые парни Бубнов, Терехов, Влад Веселов понимают то, о чем мы, тренеры, с ними разговариваем.

Можно сказать, что вам не хватает нападающих?

Соглашусь, что у нас нет забивного форварда. Соответственно, нагрузка и задача по решению моментов ложится на полузащитников. Есть еще и защитник Самигуллин, способный исполнять стандарты. Этими силами и обходимся.

Игорь Ларионов: «У нас короткая скамейка, приходится нести дополнительную нагрузку, а с этим связаны и травмы. Но, несмотря на это, все заряжены на результат, все стараются» Фото: akbars-dynamo.ru

«В каждом матче создаем много моментов, но большинство их не реализуем»

Поиску причин не совсем выразительной пока игры «Ак Барс-Динамо» был посвящен разговор с капитаном и лидером команды Игорем Ларионовым.

Трудно выделить одну из причин того, как нам тяжело даются игры и добываются очки. Все стараются, выкладываются, ни к кому претензий нет. Но у нас короткая скамейка, приходится нести дополнительную нагрузку, а с этим связаны и травмы. Но, несмотря на это, все заряжены на результат, все стараются. Очень обидно было проиграть в Первоуральске: столько моментов имели, но не забили, а под занавес матч пропустили со стандарта. Вот это самое обидное: в каждом матче создаем много моментов, но не реализуем, а в конце многих игр пропускаем необязательные голы.

Как игралось в пургу и вьюгу?

Все находились в равных условиях. При такой погоде на первый план вышли бойцовские качества, здесь и фарт играет в таких условиях важную роль. Считаю, игра была равной, отсюда и ничейный результат.

В заключение отметим, что после десяти туров «Ак Барс» с 12 очками идет девятым в турнирной таблице, на два балла отставая от зоны плей-офф. Команде предстоит провести еще 16 матчей.