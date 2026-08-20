Даку зашел в раздевалку «Рубина», чтобы обсудить пенальти с Нигматуллиным

Фото: spartak.com

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку после матча 2-го тура группового этапа Кубка России против бывшей команды (1:1, 3:5 по пенальти) зашёл в раздевалку «Рубина», чтобы пообщаться с голкипером казанцев Артуром Нигматуллиным. В видео, опубликованном в телеграм-канале «Рубина», форвард признался вратарю, что изначально планировал пробить в центр ворот, но в последний момент передумал.

«Я хотел по центру, но думаю: "Нет, никогда по центру". Я знаю, ты ждал», — сказал Даку.

Напомним, что этим летом албанский нападающий перешёл из «Рубина» в «Спартак», где провёл свой первый матч против бывшей команды.