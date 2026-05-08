Даку: «Я очень хотел обыграть Олега Иванова в «Камень, ножницы, бумага»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку рассказал о восстановлении прежних кондиций после продолжительной травмы, а также о первом забитом голе.

– На данный момент я нахожусь не в самом оптимальном состоянии, но, думаю, многие знают, на что я способен в своей лучшей форме. Однако с каждым днем я чувствую все больше сил и уверенности. Впереди две игры, нужно показать все, на что я способен.

– Вы впервые с ноября отличились забитым голом в матче против «Балтики». Какие эмоции испытали?

– Мне было приятно отличиться после продолжительной травмы. Правда, особых эмоций при этом я не испытал, так как забивал в «Рубине» достаточно часто на протяжении трех лет. Больше эмоций, наверное, у меня даже вызвал спор с Олегом Ивановым. Я очень хотел обыграть его в «Камень, ножницы, бумага», – рассказал Даку во время общения с прессой на открытой тренировке.

Мирлинд Даку впервые после тяжелой травмы отличился забитым мячом в матче 28-го тура против «Балтики» в Калининграде 2 мая. В последний раз Даку забивал в ноябре 2025 года в матче против «Ахмата». В сезоне 2025/26 на его счету десять голов в 22 матчах.

По итогам 28 туров «Рубин» находится на седьмом месте с 42 очками в турнирной таблице РПЛ. Ближайшую встречу казанцы проведут в Москве со «Спартаком» 11 мая. Начало – в 17:30 мск.