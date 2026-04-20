Даку - пятый футболист в мире по наименьшему количеству оборонительных действий

Фото: rubin-Kazan.ru

Исследовательская группа CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований) опубликовала рейтинг, показывающий, какие футболисты меньше всех помогают команде в оборонительных действиях, когда та находится без мяча.

В расчет брались только игроки, проведшие в своих чемпионатах не менее 1000 минут за год. Сам рейтинг основан на метрике «Shortest distance out-of-possession with respect to teammates' average», которая показывает, насколько игрок отстает от среднего пробега партнеров при обороне. Чем ниже коэффициент, тем меньше игрок участвует в оборонительной работе.

Первое место в списке занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с показателем 0,70. По методологии CIES это означает, что на каждый километр, который пробегают его партнеры в обороне, аргентинец преодолевает лишь 700 метров.

Вторую строчку с коэффициентом 0,74 разделили россиянин Артем Дзюба («Акрон») и Криштиану Роналду («Ан-Наср»). Их пробег без мяча составляет 740 метров на каждый километр, пройденный партнерами.

Четвертое место с 0,76 занял Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия»), а на пятой позиции с показателем 0,77 сразу трое игроков: представители Российской премьер-Лиги Мирлинд Даку («Рубин») и Джон Кордоба («Краснодар»), а также Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»).