news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 сентября 2025 10:53

Даку после победы над «Динамо МХ»: «Надеемся вернуться на победную поступь»

Читайте нас в
Телеграм
Даку после победы над «Динамо МХ»: «Надеемся вернуться на победную поступь»
Фото: rubin-kazan.ru

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился эмоциями после победного матча с махачкалинским «Динамо» в Казани. Он отметил новичка команды Андерсона Арройо, который дебютировал в этом матче.

«Знали, что будет непростой матч, так как «Динамо» – хорошая, молодая команда. Очень рады, что удалось набрать три очка. Надеемся вернуться на победную поступь.

За команду дебютировал Андерсон Арройо, очень рад за него, поздравляю. Будем рассказывать ему, что РПЛ – непростой чемпионат, здесь нужно полностью выкладываться, а любая команда может обыграть любую», – отметил Даку в эфире «Матч ТВ».

После победы над махачкалинским «Динамо» казанский клуб поднялся на пятое место с 14 очками в активе. Дагестанская команда располагается на одиннадцатой строчке.

#Мирлинд Даку #фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани дан старт хакатону, соединяющему технологии и культурную идентичность

В Казани дан старт хакатону, соединяющему технологии и культурную идентичность

12 сентября 2025
Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане

Миллиард на учителей: какие новые меры поддержки получат педагоги в Татарстане

12 сентября 2025