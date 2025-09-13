Даку после победы над «Динамо МХ»: «Надеемся вернуться на победную поступь»

Фото: rubin-kazan.ru

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился эмоциями после победного матча с махачкалинским «Динамо» в Казани. Он отметил новичка команды Андерсона Арройо, который дебютировал в этом матче.

«Знали, что будет непростой матч, так как «Динамо» – хорошая, молодая команда. Очень рады, что удалось набрать три очка. Надеемся вернуться на победную поступь.

За команду дебютировал Андерсон Арройо, очень рад за него, поздравляю. Будем рассказывать ему, что РПЛ – непростой чемпионат, здесь нужно полностью выкладываться, а любая команда может обыграть любую», – отметил Даку в эфире «Матч ТВ».

После победы над махачкалинским «Динамо» казанский клуб поднялся на пятое место с 14 очками в активе. Дагестанская команда располагается на одиннадцатой строчке.