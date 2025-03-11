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На главную ТИ-Спорт 11 марта 2025 15:12

«Даку получил красную карточку незаслуженно». Александр Мостовой об удалении Мирлинда

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«Даку получил красную карточку незаслуженно». Александр Мостовой об удалении Мирлинда
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку незаслуженно получил удаление в игре со «Спартаком» (2:1).

«У Дуарте сработали эмоции, психика. Я бы отменил красную карточку Даку, потому что он ее получил незаслуженно. Проблема судей в том, что 95% арбитров не играли в футбол. Они действуют по нормам, которые написаны у них там в книжках, планшетах. С Даку ситуация еще удивительна тем, что специалисты на VAR могли бы сказать Левникову: «Подожди, Дуарте удаляй, но у Даку ничего не было». Но этого они не сделали, потому что сами не смогли разобраться», – передает слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, в игре с «красно-белыми» Даку боролся за мяч с защитником соперника Алексисом Дуарте. После остановки игры албанец взял мяч в руки и бросил его на поле, а Дуарте уронил Мирлинда на газон. После этого оба футболиста получили по желтой карточке. Даку эмоционально отреагировал на удаление и ударил по штативу, уходя с поля.

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ с 29 очками. В следующем матче команда Рашида Рахимова сыграет с «Уралом». Встреча состоится завтра, 12 марта, в 16:00 по мск.

#фк урал #фк рубин #премьер-лига #футбол #спорт
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