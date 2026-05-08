Даку о матче со «Спартаком»: «Мы тоже можем их наказать»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку рассказал, чем казанская команда может быть опасна для «Спартака» в предстоящем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

«Каждый раз, когда мы играем против «Спартака», мы понимаем, какая игра нас ждет. Особенно это касается игр в Москве, потому что все представляют, какая будет атмосфера на стадионе.

Кроме того, всем известны сильные стороны нашего соперника. В «Спартаке» один из сильнейших атакующих полузащитников лиги – Барко. Но у нас сильная команда, и мы тоже можем их наказать», – сказал Даку во время открытой предыгровой тренировки с журналистами на базе «Рубина» в Казани.

По итогам 28 туров «Рубин» находится на седьмом месте с 42 очками в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на четвертом месте, в активе московской команды – 48 очков.

Матч между «Спартаком» и Рубином» пройдет в Москве 11 мая. Начало – в 17:30 мск.