Даку назвал переход в «Рубин» своим лучшим решением в жизни

фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку в интервью пресс-службе казанской команды рассказал, что переход в казанскую команду – его лучшее решение в жизни.

По его словам, теперь у него есть хорошие друзья в России. Также албанец выразил благодарность руководству клуба.

«Переход в «Рубин» стал одним из лучших решений в моей футбольной карьере. Я благодарен президенту, спортивному директору, и всем в клубе: тренерам, болельщикам, игрокам. Не ожидал, что в «Рубине» будут так хорошо ко мне относиться, честно говоря. Стараюсь делать всё, чтобы вместе достичь новых успехов. Слава богу, что я знаком со всеми этими людьми! Футбольное время короткое, хочется иметь друзей по всему миру. Теперь я знаю, что у меня есть хорошие друзья в России, которые любят меня и которых люблю я. Это важно для меня», – сказал Даку.

Также Мирлинд прокомментировал влияние Рашида Рахимова на его достижения, указав, что наставник поверил в форварда в то время, когда остальные не верили.

«В первую очередь, тренер предоставил мне хорошую возможность играть здесь. Он был тем, кто поверил в меня в то время, когда другие не верили. Для меня это большая честь. Думаю, я должен стараться ещё сильнее, чтобы помогать ему как тренеру. Потому что он сделал меня. Сделал меня лучше, чем я был до этого. Я ему благодарен и надеюсь, что продолжу в том же духе, а он будет с нами, потому что он очень важен для нашей раздевалки», –рассказал албанец.

Даку раскрыл, что мечтает играть в Английской Премьер-лиге.

«Моя мечта – хочу однажды стать игроком любой команды в АПЛ, попробовать себя в этой лиге. А вне футбола моя мечта – стать отцом. Мне это нравится. Надеюсь, что в будущем смогу это осуществить», – поделился мыслями Даку.

Напомним, Мирлинд Даку выступает за казанскую команду с лета 2023 года. В текущем сезоне он находится на третьем месте в списке бомбардиров РПЛ с девятью голами, уступая Алексею Батракову (10) и Манфреду Угальде (16).

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матчи казанцы сыграют со «Спартаком» у себя дома. Встреча состоится 9 марта в 19:30 по мск.