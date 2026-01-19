news_header_top
19 января 2026 17:01

Даку может перейти в один из трех клубов Бундеслиги

Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может перебраться из РПЛ в Бундеслигу. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», форвардом интересуются «Гамбург», «Майнц» и «Аугсбург».

По заявлениям источника, немецкие команды рассматривают кандидатуру Даку в качестве усиления, однако конкретных предложений из Бундеслиги «Рубину» не поступало.

Трансферная стоимость албанского нападающего составляет приблизительно 10 млн евро.

В 17 матчах этого сезона РПЛ Даку забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Форвард выступает за «Рубин» с 2023 года.

#фк рубин
