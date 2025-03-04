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На главную ТИ-Спорт 4 марта 2025 16:12

Даку был в шорт-листе «Спартака» минувшей зимой

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Даку был в шорт-листе «Спартака» минувшей зимой
Фото: rubin-kazan.ru

Посредники предлагали «Спартаку» рассмотреть кандидатуру нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Албанец вместе в форвардом «Ростова» Егором Голенковым был в шорт-листе бывшего спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала на зимнее трансферное окно. Новый спортивный блок команды на данный момент отказался рассматривать обе кандидатуры, сообщает источник.

Напомним, Мирлинд Даку выступает за казанскую команду с лета 2023 года. В текущем сезоне он находится на третьем месте в списке бомбардиров РПЛ с девятью голами, уступая Алексею Батракову (10) и Манфреду Угальде (16).

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче казанцы сыграют со «Спартаком» у себя дома. Встреча состоится 9 марта в 19:30 по мск.

#Мирлинд Даку #фк спартак #фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол
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