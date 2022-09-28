«Дакар» стреляет себе в ногу ради Запада: «КАМАЗ-мастер» отказался предавать Россию

Бессменный чемпион «Дакара» в зачете грузовиков «КАМАЗ-мастер» отказался осуждать Россию за специальную военную операцию на Украине и пропустит ралли-рейд 2023 года. «ТИ-Спорт» раскрывает все важные моменты очередного вторжения западной политики в дела мирового спорта.

«КАМАЗ-мастер» – 19-кратный чемпион ралли-рейда «Дакара» – отказался осуждать Россию за СВО на Украине и пропустит ралли в 2023 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дакар» без «КАМАЗов» теряет смысл

Российская гоночная команда из Набережных Челнов является 19-кратным чемпионом ралли-рейда «Дакара». По сути, грузовики «КАМАЗ» являются одной из визитных карточек престижных автогонок по пустыням и прочему бездорожью. Очевидно, что «Дакар» без российской команды в зачете грузовиков — это занятие даже более бессмысленное, чем мировое хоккейное первенство без сборной России.

«Мы, как участники, конечно же, об этом сожалеем, что не имеем возможности участвовать в «Дакаре» в 2023 году. Потому что условия, которые нам выдвинули организаторы под давлением FIA, мы принять не можем. Как представить «Дакар» без «КАМАЗа» и «КАМАЗ» без «Дакара»? Конечно, все болельщики давно привыкли, что оба этих понятия неразделимые. Но, к сожалению, ситуация в мире не позволяет нам принять участие», – заявил корреспонденту «ТИ-Спорт» руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин.

Владимир Чагин: «Условия, которые нам выдвинули организаторы под давлением FIA, мы принять не можем» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гонки «Дакар» в основном проходят по азиатской части света, но основаны были французом Тьерри Сабином в 1978 году. Ралли-рейд известен на весь мир, но как большая часть мирового спорта обслуживает в основном интересы Запада. Организаторы «Дакара» пошли на поводу антироссийского мейнстрима и потребовали от «КАМАЗ-мастера» подписать документ с осуждением специальной военной операции на Украине.

США греют антироссийский мейнстрим за чужой счет

«Все должны понимать – это давление, которое оказывается с Запада. Поэтому выдвигают российским командам такие условия. Мы их принять не можем. Мы не будем на таких условиях участвовать в гонке. Мы должны были подписать документ, в котором осуждаем специальную военную операцию на Украине. Стало быть, мы не поддерживаем нашего Президента. Но мы такое не принимаем и никогда не примем», – подчеркнул Чагин.

«Мы должны были подписать документ, в котором осуждаем спецоперацию на Украине. Стало быть, мы не поддерживаем нашего Президента. Но мы такое не принимаем и никогда не примем» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Действительно, организаторы ралли-рейда выставляют перед российской стороной заведомо невыполнимые требования. Но в этой истории куда больше возмущает сам факт вторжения антироссийской западной повестки в мировой, не сугубо западный спорт.

Самое смешное, что на территории самих США российские спортсмены гонениям не подвергаются. Все хоккейные звезды НХЛ с российским паспортом спокойно выступают в составах своих заокеанских команд. Американцы традиционно решают свои личные проблемы и «хотелки» за чужой счет – Европы, Японии, Австралии и прочих де-факто вассалов родины дядюшки Сэма. И понятно, что вассалам, потерявшим значительную часть государственного суверенитета, никто в США особого выбора не оставляет.

«Дакар» хочет расстаться понарошку

«Да, сами организаторы оказались в безвыходной ситуации. Да, оказывается давление на FIA и все другие организации олимпийских и неолимпийских видов спорта. «Дакар» проводится под эгидой FIA. Это один из этапов чемпионата мира по ралли-рейдам. Я лично вел переговоры с руководством «Дакара», они тоже сожалеют, что вынуждены принять такое решение. Они хотят, чтобы «КАМАЗ-мастер» вернулся на соревнования уже в 2024-м году», – уточнил Чагин в беседе с нашим корреспондентом.

Руководство «Дакара», по словам Чагина, надеется, что «КАМАЗ-мастер» вернется на соревнования уже в 2024-м году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здесь красной нитью проходит желание организаторов «Дакара» выполнить просьбу хозяев из-за океана и не рассориться с главной командой в зачете грузовиков из России. Что делать в данной ситуации «КАМАЗ-мастеру», учитывая, что «Дакар» – это главное событие спортивного календаря команды из Набережных Челнов?

Очевидно, что нужно найти замену отмененным гонкам и сделать всё, чтобы сезон простоя не сказался на уровне команды и ее возможностях защитить в следующем сезоне титул самого крутого грузовика планеты по версии «Дакара». Все-таки на счету «КАМАЗа» 19 титулов в этих гонках, и такая пауза очень некстати на самой границе круглой цифры.

Совершенствование грузовика и ставка на «Шелковый путь»: что делать команде «КАМАЗ-мастер»

«Самое главное для нас сейчас – это не отстать в развитии, чтобы после военного конфликта мы вновь вернулись на международные гоночные трассы и могли достойно конкурировать с соперниками. Поэтому мы будем участвовать в чемпионате России. В следующем году будет проводиться 13-е ралли «Шелковый путь», и я как руководитель этого проекта скажу, что российские и зарубежные спортсмены увидят новый маршрут, который мы анонсируем в октябре. И сделаем всё как организаторы, чтобы он был для участников интересным и незабываемым», – обещает Чагин.

В команде не собирались почивать на лаврах и до окончательного известия о временном «разводе» с «Дакаром» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впрочем, в команде не собирались почивать на лаврах и до окончательного известия о временном «разводе» с «Дакаром». Ранее «КАМАЗ-мастер» объявил о показе нового грузовика на втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам в зачете грузовиков на Бахе «Холмы России». Об этом недавно говорил пилот Айрат Мардеев.

«Это второе издание капотного грузовика. Первое тоже много раз дорабатывалось. Причем многие переделки в нем носили кардинальный характер. В новой машине мы изначально учли наши предыдущие ошибки. Визуально многие болельщики не смогут отличить эти две машины, но новая получилась гораздо более послушной в управлении, у нее лучше настроена подвеска, развесовка и другие параметры. Наши первые тесты показали, что у машины отличные динамические характеристики. Три гоночных дня в Ульяновской области и суммарная протяженность спецучастков 650 километров позволят испытать машину в спортивном режиме», – заявил Мардеев.

Айрат Мардеев: «В новой машине мы изначально учли наши предыдущие ошибки» Фото: © «Татар-информ»

Этап «Холмы России» пройдет в Ульяновской области с 23 по 25 сентября. Помимо «КАМАЗ-мастера» там выступят три экипажа белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» и три машины GAZ RAID SPORT.

«Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной»: позиция российского спорта неизменна

Завершая тему абсурдных требований Запада устами организаторов «Дакара», отметим, что пока ни одна попытка надавить на Россию через спортивные санкции не принесла инициаторам никаких дивидендов, кроме чувства стыда у исполнителей – организаторов соревнований от чемпионатов мира до Олимпийских игр. Позиция российского спорта не меняется, как и государства в целом.

«По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», – говорится в официальном заявлении команды «КАМАЗ-мастер» после отказа от участия в ралли «Дакар».