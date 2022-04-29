Компания «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» сменила генерального директора. Новым руководителем стала Оксана Карахова, работавшая финансовым директором с 2010 года.

«Оксана Карахова назначена на должность генерального директора компании ООО „ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС“ и приступает к своим обязанностям с 29 апреля 2022 года», — сообщила пресс-служба организации.

Она сменила Андреаса Дойшле, который более 4 лет возглавлял совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и «Даймлер Трак АГ».

«Поскольку в настоящее время новые поставки коммерческой техники из-за рубежа приостановлены, „ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС“ сосредоточится на обслуживании грузовых автомобилей клиентов компании в России, а также на дальнейшем развитии и производстве высокотехнологичных и полностью локализованных компонентов для автомобильной промышленности в РФ», — передает компания.