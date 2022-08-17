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Спорт
17 августа 2022  17:01

Daily Record: Хакшабанович может перейти из «Рубина» в «Селтик»

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Черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович, права на которого принадлежат казанскому «Рубину», может продолжить карьеру в шотландском «Селтике». Об этом сообщают британские СМИ.

По данным Daily Record, футболист перейдет в «Селтик» посредством трансфера или на правах аренды. По информации источника, «Рубин» оценивает стоимость Хакшабановича в 7 млн евро.

Хакшабанович перешел в «Рубин» летом 2021 года. Хавбек провел за казанцев 20 матчей, в которых забил один гол. В марте 2022 года черногорец ушел в аренду в шведский «Юргорден».

#Рубин #футбол
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