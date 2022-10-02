Daily Mail: хакеры слили в Сеть личные данные премьер-министра Великобритании Лиз Трасс

В Соединенном королевстве разразился скандал вокруг информационной безопасности. Хакеры опубликовали номера мобильных телефонов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и еще 25 членов правительства, пишет Daily Mail.

Кроме премьер-министра жертвами «обнародования» стали Квази Квартенг, министр обороны Бен Уоллес, глава МИД Джеймс Клеверли, министр внутренних дел Суэлла Браверман и другие чиновники.

Телефонные номера доступны для скачивания за 6,49 фунта. Британское правительство сделало заявление о начале расследования и об «устаревании» этих данных.

Однако журналистское расследование редакции РИА Новости подтвердило, что номер Лиз Трасс является действующим.