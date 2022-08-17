Daily Mail: ВВС Британии остановили набор белых мужчин ради представителей нацменьшинств

В Великобритании прекратили принимать на службу в Военно-воздушных силах белых мужчин. Таким образом планируется достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии, пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники в Минобороны.

При наборе на службу ВВС предпочтение будет отдаваться женщинам и этническим меньшинствам, пишет издание. По его информации, в знак протеста этого правила глава отдела по набору персонала подал в отставку.

Амбиции британских властей один из источников назвал «безумными», согласившись, однако, что военные выступают за многообразие в рядах вооруженных сил. Командующего ВВС Майкла Уигстона на этом фоне обвинили в том, что ради целей по этническому и гендерному многообразию готов поставить под угрозу безопасность страны.

Британские власти уже не раз подчеркивали важное значение гендерного разнообразия в вооруженных силах, пишет Daily Mail. Планировалось, что к концу десятилетия доля женщин-новобранцев повысится до 40%, а представителей этнических меньшинств — до 20%. При этом военное ведомство после резонансных публикаций в комментарии корреспонденту издания эту информацию опровергло.