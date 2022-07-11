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Политика
11 июля 2022  22:44

Daily Mail: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц и используют «изощренные» методы призыва

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Вооруженные силы Украины теряют до 20 тысяч военных в месяц. По этой причине представители военкоматов вынуждены буквально «бегать» за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку, пишет британская газета Daily Mail.

Жители Украины жалуются на методы, которые используются мобилизации военнообязанных. Так, во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, что вызвало недовольство священников, а в Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже.. Ищут призывников в торговых центрах и местах отдыха. Нежелающие попасть в отряды ВСУ не выходят из дома, утверждается в публикации.

Ранее украинский Президент Владимир Зеленский ввел жесткие ограничения на передвижение военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, однако позднее отменил этот указ на фоне критики документа.

Напомним, Россия проводит спецоперацию на Донбассе, о ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.

#спецоперация на Украине #всу
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