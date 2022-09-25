Daily Mail: После заявления Путина Великобритании нужно пересмотреть подход к Украине

Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира. Такое мнение высказал автор статьи в Daily Mail Питер Хитченс, передает РИА Новости.

«Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень старая и спорная», — заявил журналист.

Он отметил, что конфликт на Украине уже слишком сильно приблизил мир к реальной ядерной войне, и подчеркнул, что было бы «крайне глупо отмахиваться от слов Путина про применение ядерного оружия как от блефа».

Журналист призвал сограждан начать обсуждать тему «по-взрослому» и не считать нынешнюю политику властей Великобритании единственно правильной или патриотической.

В видеообращении к гражданам России Президент Владимир Путин заявил, что страны Запада перешли всякую грань в антироссийской риторике — в ход пошел ядерный шантаж. Он также напомнил Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО, что Россия по некоторым компонентам превосходит зарубежную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».