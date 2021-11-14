Daily Mail: Британские эксперты предсказали, как долго мир будет бороться с Covid-19

Миру придется жить с коронавирусной инфекцией как с эндемической болезнью на протяжении многих лет, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства.

Так, специалисты прогнозировали, что ситуацию с Covid-19 удастся стабилизовать, однако в холодные сезоны будут отмечаться всплески ее активности (в масштабах Великобритании — не более 750 госпитализаций в сутки).

Эксперты посоветовали «одновременно подавлять вирус, жить с ним и достичь эндемического состояния на долгие годы».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что для стабилизации ситуации с коронавирусом в России необходимо достичь уровня коллективного иммунитета в 80%, о чем сообщало ИА «Татар-информ».