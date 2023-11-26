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Политика 26 ноября 2023 12:52

Daily Express заявило об очень тяжелой обстановке в ВСУ из-за зимы

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Приход зимы значительно усложнит обстановку в зоне боевых действий для Вооруженных сил Украины. Сейчас ситуацию уже можно назвать очень тяжелой, сообщает Daily Express, ссылаясь на эксперта Марио Бикарски.

Специалист напомнил, что прошлой зимой Вооруженные силы России развернули крупную наступательную операцию. По его мнению, в этом году ВСУ стоит опасаться такого же развития событий.

Напомним, что с февраля 2022 года по решению Президента России Владимира Путина началась специальная военная операция. Главной целью российских военных стала защита мирных жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

#всу #зима
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