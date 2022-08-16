Daily Express: Запад испугался слов Путина о поставках оружия союзникам

На форуме «Армия-2022» Президент России заявил, что предоставит оружие своим союзникам. Это «пугающее предупреждение» насторожило страны Запада, которые не хотят видеть Северную Корею или, к примеру, Иран с мощными вооружениями, говорится в статье Мэтью Дули для издания Daily Express.

«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», — приводит слова автора РИА Новости.

Он напомнил, что Президент России готов поставлять своим союзникам самые разные виды вооружений — от стрелкового до беспилотных летательных аппаратов. Причем такие образцы, которые уже были опробованы в реальных боевых условиях.

Если поставки начнутся, полагает Дули, Запад расценит их как провокацию.