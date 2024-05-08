Даем «Слово Победителям»: новые истории героев Великой Отечественной

Страховой Дом ВСК обновил специальный проект народной памяти «Слово Победителям». Ко Дню Победы галерея героев традиционно пополнилась новыми историями очевидцев Великой Отечественной войны — ветеранов, узников концлагерей и тружеников тыла.

Социальный проект «Слово Победителям» — результат совместной работы онлайн-журнала «ВыИскали», Страхового Дома ВСК, журнала «Пограничник» и газеты «Ветеран». Сейчас в нем собрано более 60 рассказов участников Великой Отечественной войны. Каждая история — уникальный взгляд на самый значительный народный подвиг и самую большую трагедию ХХ века. Сохранить голос очевидца — главная задача, которую ставят перед собой авторы проекта. Воспоминания бережно собираются и дополняются историческими документами, фотографиями, наглядными маршрутами.

Ни одну из этих историй нельзя найти в учебниках, при этом каждый эпизод может лечь в основу фильма или стать сюжетом книги. Проект «Слово Победителям» — это стремление сохранить в истории память о событиях и героях, которые не должны быть забыты.

«Хранить память о событиях Великой Отечественной войны и передавать ее будущим поколениям — священный долг новых поколений. „Слово Победителям“ — это вклад ВСК в сохранение наследия нашей Родины. Проект с десятками неизвестных историй участников войны, о которых не прочитаешь в книгах, увековечит память и воспоминания ветеранов. Мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.