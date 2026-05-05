Дачников предупредили о риске появления черной плесени в домах

Дачные дома, оставленные без отопления в зимний период, с наступлением тепла могут стать благоприятной средой для развития черной плесени. Об этом предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, за зиму стены, полы и мебель в таких домах промерзают. Весной теплый и влажный воздух, попадая внутрь, охлаждается при контакте с холодными поверхностями, из-за чего образуется конденсат. В результате уровень влажности может превышать 70%.

Эксперт отметила, что при регулярном образовании конденсата и недостаточном проветривании создаются условия для роста плесневых грибов.

«Споры этих грибов присутствуют в воздухе на улице, в почве и на растениях. В сухом помещении споры не наносят вреда, но при долгосрочном повышении влажности воздуха (выше 65-70%) споры впитывают влагу, прорастают и образуют колонии, которые мы видим как черные пятна», – пояснила она в беседе с RT.

При этом грибной мицелий способен проникать внутрь отделочных материалов на глубину нескольких сантиметров. В процессе жизнедеятельности плесневые грибы выделяют микотоксины, которые попадают в воздух помещения и могут негативно влиять на здоровье человека.

«В результате может развиться хронический кашель, одышка, а при длительном контакте – усталость, головные боли, снижение иммунитета. Это проявления так называемого синдрома больного здания. Чем обширнее площадь заражения плесневыми грибами, тем выше концентрация микотоксинов в воздухе», – подчеркнула Золотарева.

Она также предостерегла от попыток удалить плесень бытовыми средствами.

«Гипохлорит натрия окисляет пигмент – и видимый черный цвет исчезает. Однако следует помнить, что сам раствор также содержит воду, которая уходит в стену и повышает влажность материала, поэтому через некоторое время грибок снова появится на поверхности», – отметила специалист, добавив, что аналогичный временный эффект дают обработка хлоркой или уксусом.

Более эффективным методом, по ее словам, является применение специальных фунгицидных средств.

«Для борьбы с плесневыми грибами сначала необходимо высушить помещение тепловой пушкой или осушителем до влажности ниже 50%. Затем механически счистить видимый налет, а после обработать строго по инструкции профессиональным фунгицидом – обычно требуется два слоя с интервалом в сутки», – рассказала эксперт.

При этом она подчеркнула, что при наличии строительных дефектов, из-за которых стены промерзают, устранить проблему без ликвидации причины не удастся: плесень будет появляться вновь.